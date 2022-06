Costa responde a Cavaco: “Preocupa-se com o seu lugar na história, eu estou preocupado com futuro dos portugueses”

O primeiro-ministro respondeu ao texto de Cavaco Silva, publicado esta quarta-feira, em que desafiou António Costa a fazer “mais e melhor” com a sua maioria absoluta do que o antigo chefe de Estado fez no passado.

Em resposta ao artigo de opinião de Cavaco Silva publicado esta quarta-feira no Observador, em que o ex-primeiro-ministro desafia António Costa a “fazer mais e melhor” do que o próprio fez nos seus governos maioritários, o actual líder do executivo afirmou esta sexta-feira que está “preocupado com o futuro dos portugueses”, ao contrário de Cavaco Silva, que diz estar preocupado “com o seu lugar na história”. Mas garante que tem “procurado valorizar o trabalho” do antigo chefe de Estado.

"O artigo é muito interessante e relativamente ao qual não tenho muito a responder. Cavaco Silva preocupa-se com o seu lugar na história, eu estou preocupado sobretudo com o futuro dos portugueses. Temos de fazer mais e melhor. Quanto ao passado de Cavaco Silva, tenho procurado valorizar o trabalho dos meus antecessores”, disse António Costa, numa iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola.

O primeiro-ministro destacou ainda que espera poder “fazer uma homenagem pelos 40 anos desse já longínquo Governo” de Cavaco Silva, em 2025, tal como fez há oito anos com os 40 anos da tomada de posse de Mário Soares enquanto primeiro-ministro ou de Pinto Balsemão, no ano passado.

Esta quarta-feira, o Observador publicou um artigo de opinião de Cavaco Silva, em que o também ex-presidente respondia, por sua vez, a uma crítica do primeiro-ministro, durante a cerimónia de tomada de posse do actual Governo, aos governos em que o social-democrata teve maioria absoluta: “Faço parte de uma geração que se bateu contra uma maioria existente que tantas vezes se confundiu com um poder absoluto.”

D"Agora, retirado da vida política activa mas preservando os meus direitos cívicos, estou certo de que, encerrada a fase da ‘geringonça’, o seu Governo de maioria absoluta fará mais e melhor do que as maiorias de Cavaco Silva”, afirmou o antigo Presidente da República, de forma irónica, no texto.

Na quinta-feira, questionado pelos jornalistas na Festa do Livro, em Belém, sobre se tinha lido o artigo, o actual Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, respondeu que não tinha lido o texto, mas que iria “ler” e “interiorizar”. O chefe de Estado recusou-se, porém, a comentar, justificando que “nunca comenta” os seus antecessores.​