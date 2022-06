Dos debates quinzenais à “liberdade de expressão”: o que os partidos querem alterar nas regras do Parlamento

Partidos constituíram um grupo de trabalho para discutir alterações à periodicidade dos debates com o primeiro-ministro. Há várias propostas que mexem no Regimento da AR. O PÚBLICO fez um levantamento.

Esta sexta-feira está prevista uma reunião de um grupo de trabalho dedicado a discutir as alterações ao regimento da Assembleia da República (AR) propostas pelos partidos, como a da reposição dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, que há dois anos passaram a bimensais por proposta do PS, com os votos favoráveis do PSD.