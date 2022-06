Banco Europeu de Investimento abre vagas para estágios remunerados no Luxemburgo

Estão abertas as candidaturas para programas de estágios remunerados no Banco Europeu de Investimento (BEI). Com duração de cinco ou seis meses, os estágios vão começar em Setembro ou Outubro de 2022, no Luxemburgo.

As vagas distribuem-se por 15 áreas diferentes, como ciências ambientais, comunicação, direito, física, matemática, gestão e recursos humanos. A lista completa pode ser conferida online.

Podem candidatar-se ao programa estudantes ou recém-licenciados — com experiência profissional inferior a um ano, com excepção de estágios — que sejam cidadãos de Estados-membros da União Europeia (UE) ou de países candidatos, “cujas negociações de adesão tenham iniciado, actualmente: Turquia, Sérvia e Montenegro”, lê-se, em comunicado. Existe, ainda, um pequeno número de vagas para pessoas fora da UE.

É exigido o domínio de ferramentas do Microsoft Office, nomeadamente o Powerpoint e Excel, além de proficiência em inglês (nível B2), com vantagem se tiver conhecimento de outras línguas da UE.

O BEI garante um subsídio mensal fixo de 1500 euros e o reembolso das despesas das viagens de ida e volta entre o ponto de origem e a sede, mas não se responsabiliza pelos custos de habitação.

As candidaturas devem ser submetidas em inglês ou francês até 9 de Junho de 2022.

Texto editado por Ana Maria Henriques