O exemplo demasiado perfeito de Isabel II

No início de O Leopardo, de Lampedusa, o Príncipe de Salina imagina uma discussão com Málvica, seu cunhado, sobre a ideia monárquica. Ambos concordam que o rei “representa a ordem, a continuidade, a decência, o direito e a honra”. Málvica acha que a ideia sobreviverá sempre às insuficiências dos protagonistas circunstanciais: “um determinado rei pode não estar à altura da função, mas a ideia monárquica permanece válida na mesma”. Salina é mais céptico: “Os reis que encarnam uma ideia não podem descer abaixo de um certo nível; senão também a ideia sofre com isso”.