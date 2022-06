O que ainda faz falta às crianças

O PS (Governo e deputados) recusaram no Orçamento do Estado para 2022 a criação de uma rede pública de creches e o alargamento da gratuidade para todas as crianças e não só para as que ingressem no 1.º ano de creche a partir do próximo mês de Setembro. E mesmo para estas existem queixas públicas de instituições, acusando o Governo de não estar a facilitar a concretização dessa medida.

O PS (Governo e deputados) recusaram uma prestação complementar de abono de família para crianças; recusaram, também, o reforço da acção social escolar e a redução do número de alunos por turma, o que se traduziria num benefício para as crianças no âmbito educativo.

A Constituição da República determina que: “As crianças têm direito à protecção da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente contra todas as formas de abandono, de discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo da autoridade na família e demais instituições.”

Muitos dos direitos e bem-estar das crianças estão ligados aos direitos e condições de vida dos pais. Em Portugal, cerca de 23% de crianças vivem na pobreza ou estão em risco de viver na mesma, essencialmente devido aos baixos salários dos pais, à precariedade, à desregulação dos horários, ao desemprego, situação agravada com o aumento do custo de vida provocado pela guerra.

Melhorar a situação das crianças implica que os pais tenham salários dignos, trabalho permanente, horários regulares, respeito e melhoria dos direitos de maternidade e paternidade e acesso “a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar”.

Ernesto Silva, V.N. Gaia

Desporto e política

O desporto é uma coisa séria. Foi o desporto (ténis de mesa) que, em 1971, contribuiu decisivamente para o degelo das relações dos EUA com a China, que estavam cortadas desde 1949, levando à sua normalização e ao estabelecimento de relações diplomáticas em 1972. (…) O desporto é um poderoso veículo para a paz quando usado dum modo positivo e inclusivo. A proibição e o boicote são palavras e acções que não podem de modo algum estar associadas àquela nobre actividade.

A decisão da direcção do torneio de ténis da Wimbledon, que se avizinha, de não permitir a participação de tenistas russos é lamentável sob todos os pontos de vista e uma nódoa no historial daquele grande torneio. Foi uma decisão política para satisfazer a pressão do governo do Reino Unido, o que redundou numa tremenda injustiça para com os atletas boicotados, aos quais foi passada uma autêntica rasteira. (…)

A política e o desporto ficam bem juntos quando é a política a servir o desporto e não quando é aquela a servir-se deste, como é o caso. O desporto faz-nos esquecer que o homem é um animal político e lembra-nos que o homem é, antes e acima de tudo, um animal social.

Ronald Silley, Canadá

Ser criminoso?

As crónicas da Dra. Carmo Afonso, revelando vasta cultura e fineza de raciocínios, deixam-me por vezes confuso, pois fico na dúvida quanto à cartilha política que a orienta. A sua crónica de 01/06/22, citando de forma erudita Séneca e Oscar Wilde, olvida o facto de, como tudo na vida, mesmo para advogados, há casos e casos, circunstâncias e circunstâncias…

Na Ucrânia, dar armas a civis para reagirem e defender a sua Pátria é meritório, fazê-lo de qualquer maneira, com as mãos, os pés, à cabeçada, à pedrada, com pistola ou canhões, pois quando se é invadido e devastado por um inimigo impiedoso, brutal, cruel e implacável isso é ser heróico, mas nunca criminoso.

Sílvio Bairrada, Elvas

Do coração de D. Pedro e outras passeatas

O sr. Fernando Rodrigues, leitor no Porto, lamenta em carta publicada no PÚBLICO a morbidez da ideia de se levar o coração de D. Pedro IV ali ao Brasil, para umas comemorações. Concordando com o senhor, recordo igualmente as recorrentes passeatas de caixões por Lisboa até ao Panteão, a que Herman José chamou, num dia de larga inspiração, o “Pantelhão”, e a que um colega meu, não menos inspirado, chama “o Pantagruel”, por ali se servirem refeições. No caso da recente homenagem a Aristides Sousa Mendes houve, ao menos, o bom senso de dar à cerimónia a feição puramente simbólica, que é justamente o que interessa.

Sérgio Tovar de Carvalho, Lourinhã