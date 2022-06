Três mortos e 16 feridos graves em descarrilamento de comboio na Alemanha

Muitos dos passageiros são alunos de escolas locais. No total, 60 pessoas sofreram ferimentos no acidente.

Três pessoas morreram esta sexta-feira e 16 sofreram ferimentos graves na sequência do descarrilamento de um comboio regional no sul da Alemanha, avançou um porta-voz da polícia germânica. No total, 60 pessoas ficaram feridas durante o acidente.

O responsável, que não adianta detalhes sobre as vítimas mortais, revelou que o comboio com destino a Munique estava perto da lotação máxima no momento do acidente.

Várias carruagens capotaram e caíram num aterro perto do resort de ski de Garmisch-Partenkirchen, na região da Bavária, informa o jornal regional Muenchener Merkur. No momento do acidente, estavam vários alunos de escolas locais a bordo do comboio.

Uma operação de emergência de grandes dimensões ainda está a decorrer, adiantou a polícia, confirmando que a linha de comboio está completamente encerrada.