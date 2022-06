Guerra na Ucrânia hoje: o que precisa de saber

Tropas russas controlam mais de 90% da região de Lugansk. Moscovo diz que cumpriu maioria dos objectivos de guerra. Volodymyr Zelensky garantiu que a Ucrânia vai vencer o conflito. Autarca de Donetsk pediu mais armas para a defesa do território. Um resumo em actualização ao longo do dia.

► O Ministério da Defesa do Reino Unido revelou que as tropas russas estão a avançar no Donbass e já controlam mais de 90% da região separatista de Lugansk. O relatório acrescenta que a Rússia deverá completar a tomada do território “nas próximas duas semanas”.

► O Kremlin afirmou ter cumprido alguns dos objectivos nos cem dias de invasão da Ucrânia, com a libertação de “muitas localidades” e permitindo aos habitantes dessas regiões o regresso a uma “via pacífica”.​

► Do lado ucraniano, e a propósito dos cem dias de guerra, Volodymyr Zelensky, afirmou que a vitória pertencerá à Ucrânia. “O povo da nossa nação está aqui. Já estamos a defender a Ucrânia há 100 dias. E continuaremos. A vitória será nossa. Glória à Ucrânia!”.​

► O governador de Donetsk pediu mais armas para a defesa do território e garantiu que a Rússia ainda está longe de controlar a região. O autarca espera que o novo pacote de assistência militar dos EUA permita à Ucrânia conduzir contra-ofensivas eficazes, mas sublinhou que o “mundo deve fazer mais” pela Ucrânia.​

► A Ucrânia reforçou que não planeia utilizar os sistemas de rockets fornecidos pelos Estados Unidos para atacar a Rússia, declarou um assessor presidencial. “Os nossos parceiros sabem onde serão usadas as armas que fornecem”, afirmou.​

​► O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou que os países ocidentais precisam de “se preparar para o longo prazo” da guerra. Stoltenberg acrescentou que a Aliança deve continuar a apoiar a Ucrânia e os ucranianos que “estão a pagar um alto preço por defenderem o seu próprio país no campo de batalha”.​

​► Kiev está aumentar a pressão diplomática para uma adesão rápida à União Europeia. Ao contrário de vários países ocidentais, a decisão tem sido defendida pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que revelou que o “apoio actual e futuro da UE” à Ucrânia será discutido esta sexta-feira em Paris. ​

​► A Organização Mundial de Saúde contabilizou 269 ataques contra serviços de saúde na Ucrânia, que resultaram na morte de, pelo menos, 79 pessoas e feriram 59. A organização pediu ainda que fossem angariados 137,2 milhões de euros para apoio humanitário, assistência médica e sistema de saúde.​

​► A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, afirmou ter testemunhado em Vladimir Putin “uma crença quase messiânica sobre si mesmo e sobre aquilo que acredita que estava destinado a tornar-se” e acrescentou que o líder russo acredita ter nascido para cumprir o objectivo de “recuperar o Império Russo”.​