Câmara do Porto e JN vão assumir direcção do Museu Nacional da Imprensa

O Museu Nacional de Imprensa está prestes a fechar um ciclo para dar início a outro com novo projecto. Ainda não são conhecidos pormenores sobre a nova vida deste equipamento museológico fundado no Porto em 1989. Mas, certo é que Luiz Humberto Marcos, um dos fundadores da associação que gere o museu e director do espaço há várias décadas, deixará a liderança já na próxima segunda-feira para passar o testemunho à Câmara Municipal do Porto, à APIGRAF - Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadoras do Papel e à Global Media Group, que detém o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias, O Jogo ou a TSF.

A autarquia foi contactada, mas prefere remeter qualquer esclarecimento para uma altura já posterior à mudança de direcção. E as chamadas efectuadas para o director do espaço museológico, ainda em funções, foram encaminhadas para um outro número que não respondeu. Porém, o PÚBLICO sabe que existe uma mudança em curso no museu situado junto ao Palácio do Freixo.

No imediato, notar-se-ão mexidas nos nomes que farão parte da estrutura. Manuel Pizarro, o candidato PS no primeiro mandato ganho por Rui Moreira e antigo vereador com o pelouro da Habitação, ocupará o lugar de presidente de mesa do conselho geral. Já Nuno Lemos, antigo administrador da Ágora, empresa municipal criada para gerir a Cultura e o Desporto da cidade, fará parte da direcção. Recentemente, a Assembleia Municipal do Porto, aprovou estas duas recomendações levadas a votação pelo movimento independente que lidera o executivo camarário.

Ao socialista Manuel Pizarro no conselho geral juntar-se-ão representantes da Açormédia. E no conselho fiscal estará um representante do Diário de Notícias da Madeira, com a posição de vogal a ser ocupada por alguém da Global Media. Apesar de Luiz Humberto Marcos estar prestes a despedir-se do lugar de director que ocupa há várias décadas, o Centro de Formação de Jornalistas, fundado pelo próprio, continuará a marcar presença, mas agora apenas no conselho fiscal.