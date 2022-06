Não retiremos às crianças o direito à infância

Não estamos a privar as crianças do direito à infância por falta de afeto, de investimento ou de dedicação. A contradição radica no facto de que aquilo que lhes retiramos é por tanto lhes querermos dar.

Padecemos da ilusão do quanto mais melhor. Sob o efeito dessa ilusão, julgamos que quanto mais ensinarmos às crianças mais elas aprendem; que quanto mais experiências lhes proporcionarmos mais elas se desenvolvem; e que quanto mais as estimularmos mais oportunidades lhes estamos a dar.

O resultado desta lógica aditiva do quanto mais melhor traduz-se numa escolarização excessiva do tempo das crianças, demasiado prematura, que principia, em alguns contextos educativos, com uma pré-escolarização exagerada de um tempo que deveria ser de jardim de infância, no afã de melhor preparar os mais novos para as aprendizagens a desenvolver na escolaridade obrigatória.

Os manuais destinados à educação pré-escolar que entraram nos últimos anos no mercado são um bom exemplo desta lógica antecipatória que muitos pais veem com bons olhos, no sentido em que criam a expetativa de que os filhos estão a ganhar tempo, ganho esse que, de acordo com essa prerrogativa, lhes poderá conferir uma clara vantagem capitalizável no futuro.

Os currículos vieram a complexificar-se nas últimas décadas, antecipando em um ou dois anos de escolaridade conteúdos que só eram abordados mais tarde, o que corresponde a um aumento do nível de exigência

Na entrada para o 1.º ciclo, frequentemente surge a questão da idade de ingresso neste nível de escolaridade que, de acordo com as normas vigentes, pode abranger os alunos considerados condicionais, ou seja, que completam os 6 anos entre 16 de setembro e 31 de dezembro, desde que haja vaga na escola. Atendendo à diminuição do número de alunos, é cada vez mais frequente a matrícula de alunos que iniciam a escolaridade com apenas cinco anos. Mas, claro, sempre com a ideia de quanto mais cedo melhor, pois estamos novamente a ganhar tempo.

Paradoxalmente, os currículos vieram a complexificar-se nas últimas décadas, antecipando em um ou dois anos de escolaridade conteúdos que só eram abordados mais tarde, o que corresponde a um aumento do nível de exigência curricular. Assim, crianças mais novas estão a ser confrontadas com níveis de exigência curricular superiores, o que, mais uma vez, se enquadra na lógica antecipatória dominante.

Em linha com esta lógica, e para corresponder às necessidades das famílias — que muitas vezes não têm alternativa —, o tempo de permanência das crianças na escola aumentou para períodos que, contando com a antecipação do horário de entrada e com o prolongamento do horário de saída, muitas vezes ultrapassam o horário laboral dos adultos, por mais extenso que este possa ser. E, já que as crianças têm de permanecer na escola, se possível temos de preencher esse tempo com uma oferta de qualidade, que lhes permita uma formação mais completa, com um maior número de experiências enriquecedoras e diversificadas.

Mas, por vezes, também essas experiências não são suficientes e é necessário proporcionar mais atividades de complemento de formação fora da escola, que exigem outro tipo de condições, ao nível das infraestruturas ou da especialização dos professores, como a natação, a equitação, a patinagem artística ou a aprendizagem de um instrumento musical.

Isto já para não falar dos trabalhos de casa e do tempo destinado para os realizar, em salas de apoio ao estudo ou já em casa, depois de toda esta parafernália de atividades, sobrepondo-se às suas próprias dinâmicas e cumplicidades afetivas. Mas claro que é tudo por uma boa causa pois, quanto mais tempo destinarem à aprendizagem e mais vezes realizarem a mesma tarefa, mais as crianças aprenderão e, logicamente, mais sucesso escolar terão.

Chegados a este ponto deste artigo, já estão cansados de o ler? É compreensível. Mas o problema é que este texto não pretende ser uma caricatura da ocupação do tempo das nossas crianças. Na realidade, esta enumeração de tarefas quotidianas corresponde ao dia a dia de muitas meninas e meninos dos nossos dias. E é precisamente por esse motivo que temos de fazer uma pausa, de respirar fundo… e de parar para pensar.

Queremos torná-las tão completas e proporcionar-lhes tantas oportunidades educativas que lhes preenchemos o horário com atividades, retirando-lhes o tempo destinado àquilo que é suposto fazer na infância: brincar livremente

É que, com tanto afã, podemos estar a retirar às nossas crianças um dos seus direitos fundamentais (senão mesmo o fundamental): o direito à infância. E, paradoxalmente, não estamos a privá-las desse direito por falta de afeto, de investimento ou de dedicação. A contradição radica no facto de que aquilo que lhes retiramos é por tanto lhes querermos dar. Ou seja, não é motivado pela falta, mas sim pelo excesso. Queremos torná-las tão completas e proporcionar-lhes tantas oportunidades educativas que lhes preenchemos o horário com atividades, retirando-lhes o tempo destinado àquilo que é suposto fazer na infância: brincar livremente, elaborando o jogo do faz-de-conta e desenvolvendo a imaginação criadora.

O psiquiatra Augusto Cury defende a importância do direito à infância, salientando que “as crianças têm de ter infância, têm de criar, elaborar, estabilizar a sua emoção, dar profundidade aos seus sentimentos, colocar-se no lugar do outro, pensar antes de reagir, aquietar a mente”. E vai mais longe ao afirmar que o sistema social está a cometer um dos mais dramáticos assassínios coletivos: o assassínio da infância: “O excesso de estímulos, atividades, brinquedos, publicidades, smartphones, jogos eletrónicos, televisão e informações escolares (…) gera um trabalho intelectual escravo, editando os pensamentos a níveis jamais vistos.”

Esta privação do direito à infância é tanto mais impactante na medida em que este tempo é único e insubstituível na vida de uma criança. E, definitivamente, não volta para trás. Daí a premência de nos interrogarmos sobre o limite de tempo a atribuir diariamente às atividades escolares e extracurriculares. Porque só desta forma poderemos devolver às crianças algo de essencial: o tempo irrepetível e inadiável ao qual se dá o nome de infância.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990