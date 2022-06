Em família: tempo para brincar, entre o real e o imaginário

FESTIVAL

Mó - Festival de Marionetas

3 a 5 de Junho

No centro histórico de Oeiras, puxam-se os fios da sétima edição da festa dedicada à arte das marionetas, nas suas variadas expressões e técnicas – de fios, luva, teatro de objectos, vara ou manipulação directa. Com entrada livre e para toda a família, o programa (detalhado aqui) alinha duas dezenas de espectáculos, de companhias nacionais e internacionais. Entre eles estão A Viagem da Mãozorra, Alguma Coisa de Fábio Supérbi, Alforria da Boca de Cão, Voo Poético + Eléctrico 28 da Cia. Realejo Artes, Eu Quero a Lua da Partículas Elementares, O Vaqueiro Que Não Mentia de La Fontana e Here, There & Everywhere do Theatre Trio. Sexta, às 21h; sábado e domingo, a partir das 10h30.

Fest4Kids

3 a 5 de Junho

Vem com o carimbo de “maior festival infanto-juvenil da Península Ibérica” e promete animar crianças e jovens dos zero aos 16 anos (e respectivas famílias). Nesta edição de estreia, traz trunfos que vão da música ao teatro, passando por marionetas, circo, jogos, espectáculos interactivos, gaming, workshops, trampolins, insufláveis, magia e um espaço de comes e bebes. Na lista de anfitriões estão, entre outros, Carolina Deslandes, D.A.M.A, Bárbara Tinoco, Team BRK e Maria de Vasconcelos (As Canções da Maria). Das 10h às 22h, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, com bilhetes a 12,50€ (por meio dia – das 10h às 16h ou das 16h às 22h); 25€ (dia inteiro) e entre 22,50€ e 60€ (passes individuais). O cartaz completo pode ser consultado aqui.

Festival Imaginário

4 e 5 de Junho

Na Quinta da Ribafria, em Sintra, as artes e a natureza dão as mãos num festival onde até os pássaros dão concertos. Concebido pela companhia de teatro Byfurcação, o Imaginário chega à quarta edição com planos para um fim-de-semana em cheio. Entram clowns, contadores de histórias, poetas, trupes de teatro e fanfarras, e há espaço para ginástica para bebés, oficinas, jogos tradicionais, uma caça ao tesouro, um “labirinto sensorial” na floresta” e um “concerto para ouvidos atentos” ao canto dos pássaros, entre muitas outras propostas. Tudo no aconchego de uma quinta histórica a que não faltam zonas para sestas e piqueniques (ou street food). Está marcado para sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 10h às 19h. Por um dia de festival, as crianças dos seis meses aos 12 anos (e os seniores) pagam 8€; a partir dos 13 anos, 10€. Por dois dias, o preço passa a 12€ e 16€, respectivamente.

PASSEIOS

Dia da Criança no Dino Parque

4 e 5 de Junho

Ao embalo do Dia Mundial da Criança, assinalado a 1 de Junho, o Dino Parque da Lourinhã propõe um fim-de-semana especial. Além dos dez hectares de pinhal habitados por mais de 180 réplicas de dinossauros à escala real – que fazem parte da mobília da casa –, há visitas guiadas, histórias contadas por um paleontólogo num cenário de acampamento e um concerto da Lisbon Film Orchestra (sábado, às 20h30), agrupamento especializado em bandas sonoras de sagas como Guerra das Estrelas, Harry Potter ou, claro, Parque Jurássico. No sábado, o parque está aberto das 10h às 21h30; no domingo, das 10h às 19h. A entrada custa 10€ para crianças dos quatro aos 12 anos e 13€ para maiores de 13 (com descontos), ficando a 12€ e 18€, respectivamente, se incluir o concerto. Mais informações aqui.

Pião - Núcleo Museológico do Brinquedo

Desde 1 de Junho

A aldeia de Trindade, no concelho de Beja, inaugurou o seu primeiro espaço museológico, que tem como missão “evocar os sorrisos e a leveza da infância”, anuncia a autarquia. Montado graças à cedência da colecção particular de Francisco Janeiro, o acervo é assumidamente nostálgico para os mais velhos, surpreendente para os mais pequenos e feito de “encontros entre diferentes povos e culturas” graças ao seu alcance geográfico. O pião que lhe dá nome convive com carrinhos, bonecas, brinquedos de corda, jogos, instrumentos e muito mais. A colecção é tão vasta que, de três em três meses, a exposição mudará de figura. O novo museu fica nas instalações dos serviços administrativos da União de Freguesias de Albernoa e Trindade e pode ser visitado de segunda a sexta, da parte da manhã.

MÚSICA

Madagáscar - Uma Aventura Musical

4 e 5 de Junho

No palco do Coliseu Porto Ageas, entra em cena o musical inspirado no filme de animação dos estúdios Dreamworks. Com produção da Yellow Star Company e encenação de Paulo Sousa Costa, conta a aventura vivida por quatro animais do zoo de Nova Iorque, que deixam involuntariamente a vida confortável da cidade e do cativeiro quando são “despachados” para África. Sábado e domingo, às 11h30, com bilhetes entre 15€ e 20€.

TEATRO

A Cor do Limão

4 de Junho

“Onde está o verde?” A pergunta serve de ponto de partida ao espectáculo da Companhia Andante, que pega na poesia de Luís de Camões, na música de Joaquim Coelho e na paisagem de Mafalda Milhões para brincar com as palavras e contar uma história de amor a bebés e crianças, dos seis meses aos cinco anos. Sábado, às 11h, na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, com bilhetes a 4€ (criança) e 6€ (adulto).

ACTIVIDADES

The Vegetable Orchestra

4 de Junho

O colectivo austríaco apresenta-se no Mercado da Ribeira, em Tavira, para um espectáculo “diferenciador e esteticamente único”, onde os instrumentos musicais são feitos de vegetais frescos. O momento está marcado para as 21h30 e é antecedido por um workshop no Mercado Municipal, sobre Construção de instrumentos musicais com vegetais. Entre as 10h e as 12h, os mestres partilham segredos e bastidores do processo criativo, ensinando ainda a “ouvir e sentir os vegetais”. A oficina é direccionada a maiores de dez anos e as inscrições são feitas através do e-mail dcpmuseus@cm-tavira.pt (com indicação de nome, data de nascimento e números de Cartão de Cidadão e contribuinte).

Gincana na Quintinha + Ser Criança com Poesia

5 de Junho

Emolduradas pelo cenário natural que envolve o Parque de Monserrate, as duas actividades promovidas pela Parques de Sintra, que agora se estreiam, põem o foco na importância do brincar. A Gincana na Quintinha, apontada à faixa dos quatro aos dez anos, promove o contacto com os animais domésticos e inclui experiências como cozer pão em forno a lenha ou construir objectos (10h30); Ser Criança com Poesia é um peddy-paper de exploração do parque destinado a crianças dos oito aos 12 anos (às 15h). Cada actividade tem duração aproximada de duas horas e, neste domingo, entrada gratuita, mas sujeita a inscrição prévia no site da Parques de Sintra.

Global Beach Clean Event

8 de Junho

Num convite a famílias, amigos e colegas, o Sea Life Porto desafia miúdos e graúdos a dar as mãos à iniciativa Global Beach Clean Event, promovida pelo Sea Life Trust ao longo de 24 horas, em meia centena de praias por todo o globo – “a começar na Nova Zelândia e a terminar na Califórnia”, detalha o comunicado. A data escolhida para a acção é 8 de Junho, Dia Mundial dos Oceanos. O ponto de encontro nacional é a praia do Castelo do Queijo onde, entre as 15h e as 17h, decorre a limpeza de praia para “ajudar a mudar a maré do lixo” e sensibilizar para a conservação dos mares. Coletes, sacos e luvas para a recolha são por conta da casa; aos voluntários pede-se “o uso de roupa confortável, calçado apropriado e protecção solar”. As inscrições são feitas aqui.

Com Sílvia Pereira