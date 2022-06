Surfar sem ondas e voar sobre a água? Sim, é possível

No porto de abrigo da Nazaré, onde a Mercedes-Benz Portugal abriu um espaço 100% sustentável, com o objectivo de afirmar o seu compromisso com o Surf de Grandes Ondas, tivemos oportunidade de experimentar pranchas de surf eléctricas, uma das quais nos permite até levitar sobre a água.

Já lá vão os tempos em que o surf só se fazia ao sabor do vento e das ondas. Desde há cerca de uma década que se passou a poder surfar em rios e lagos, apanhando ondas sem ondas. Com as pranchas eléctricas, deixou-se assim de estar dependente da natureza para se deslocar na água. E também já não é preciso uma força de braços extraordinária ou ser-se um surfista qualificado. Basta saltar para cima de uma prancha, pressionar um comando portátil com o polegar e lá vamos nós. Claro que as primeiras tentativas serão, muito provavelmente, numa posição deitada, porque também aqui o balanço não vem de mão beijada. Tal como tudo, andar nas pranchas eléctricas requer algum treino. Tem é a mais-valia de a diversão chegar muito mais depressa.