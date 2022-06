Missão: 100% Português recomeça no sábado, com nova rota e “a habitual picardia”

A RTP estreia, a 4 de Junho, a terceira temporada do programa em que Vera Kolodzig e João Paulo Rodrigues percorrem o país para mostrar “o que de melhor tem para oferecer” – com novos destinos, mas sempre ao desafio.

Primeiro foi António Raminhos a prestar-se de corpo e hábitos – e casa e família – a viver exclusivamente com produções que tivessem o selo “feito em Portugal”. Depois, o programa reinventou-se: lançou-se em périplos pelo país, à descoberta dos sítios e das pessoas de onde esses produtos vinham, e duplicou o número de anfitriões. Essa dupla, formada por Vera Kolodzig e João Paulo Rodrigues, está de volta para mais uma jornada.

A terceira temporada de Missão: 100% Português – a segunda neste formato e com estes apresentadores – tem estreia marcada para sábado, 4 de Junho, às 21h45, na RTP1. O objectivo mantém-se: mostrar “mais sobre o nosso país e o que de melhor tem para oferecer”, sublinha a estação pública em comunicado.

A ideia é dar continuidade, agora noutros pontos do mapa, à rota que conduz a provar delícias gastronómicas, a experimentar desportos e jogos, a palmilhar tesouros naturais e dar a conhecer as gentes e os projectos – muitos deles, sustentáveis e pioneiros na sua área – que brotam país fora. E também continuar a espicaçar a química de desafio que se manifesta entre os dois, já que cada etapa atribui uma missão a cada um deles.

A nova temporada “traz a mesma boa disposição”. “sempre aquele bocadinho de comédia que eu e a Vera não conseguimos não ter”, revela João Paulo Rodrigues. O actor, humorista e apresentador acrescenta que este é um programa “divertido, que dá a conhecer coisas inusitadas de Portugal, sítios fantásticos, pessoas fora da caixa”. E “é sempre bom [voltar] porque assim posso continuar a chatear a Vera”, brinca.

Também a actriz e apresentadora – além de criadora da Kológica, plataforma de formação em autoconhecimento e bem-estar (com o respectivo podcast) – frisa “a habitual picardia”, enquanto vai sublinhando a oportunidade de “descobrir os encantos do nosso país” e, ao mesmo tempo, “superar alguns medos em actividades bem radicais”.

Na temporada anterior, aprenderam a fazer conservas em Olhão, descobriram um eco surf resort em Peniche, aterraram de balão em Bragança, viram como Estarreja converteu uma ETAR num santuário natural, visitaram a Fundição de Sinos de Braga, entraram numa adega da Vidigueira onde “o vinho é amaciado com música clássica”, nadaram com golfinhos no Funchal, cozinharam bolo negro na serra da Estrela e, entre outras peripécias, fizeram um cozido vegano na Ribeira Grande.

É precisamente nos Açores que a aventura recomeça: Terceira e Flores são as ilhas que fazem as honras de inauguração dos 13 novos episódios, debitados semanalmente.