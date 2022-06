Abriu no Porto o gastrobar Zapata by Chakall que mistura sabores da América Latina

Ceviche, nachos, tequeños, milho panado, frijoles, empanadas, tacos, quesadillas, barquitas, burritos e muita tequilha e mescal. Abriu na Rua de Cândido dos Reis, no Porto, o gastrobar Zapata by Chakall.

Oriundo de Tigre, cidade argentina imediatamente a norte de Buenos Aires, o chef viajou de mota sozinho pela América Latina e chegou mesmo a trabalhar algumas temporadas no México, onde ia com frequência fazer showcookings e outros eventos. Esta é uma das justificações para a abertura do espaço Zapata no Porto, a sua paixão pela gastronomia daquela zona do planeta, pelo mole poblano com frango (frango com molho de chocolate amargo servido com arroz), pelas empanadas argentinas e pelas misturas finas com o Médio Oriente que Chakall transporta da sua vida para a sua comida.

. Zapata by Chakall . Zapata by Chakall Fotogaleria Zapata by Chakall

E porquê o nome Zapata? “Emiliano Zapata foi um líder na Revolução Mexicana de 1910 contra a ditadura de Porfírio Diaz e é, até hoje, considerado um dos heróis mexicanos. Eu, que adoro história, admirava Zapata desde miúdo. Não tive dúvidas no nome, nem por um segundo.”

O restaurante resulta de uma aposta conjunta com Miguel Camões, responsável por vários espaços no Porto e na Póvoa de Varzim (The Gin House, The Royal Cocktail Club, Vermuteria da Baixa, Bierhaus, Plastic e Pizzaiolo), que no final de 2021 lançou o desafio ao chef, que abrira em Vila Nova de Gaia o La Susy by Chakall, uma homenagem à sua mãe, ao seu país e às suas raízes.

O menu deste novo Zapata pode ser consultado aqui.

Foto O chef Chakall DR