A sustentabilidade da Europa vai estar em reflexão em dois eventos do PÚBLICO

A 8 de Junho, o Fórum Público coloca em discussão o papel dos cidadãos para uma Europa mais sustentável e a criadora de conteúdos digitais Catarina Barreiros responde aos leitores. No dia 14, os eurodeputadas Álvaro Amaro, Marisa Matias e Sara Cerdas vão debater as consequências da guerra e da pandemia no rumo da (e na própria noção de) sustentabilidade.

Aquilo que antes era um alerta para o futuro é agora uma realidade que nos entra pela casa dentro. As situações extremas verificadas em todo o mundo causadas pelas alterações climáticas são um duro aviso para a necessidade de agir.

O mundo tem de actuar e a Europa já demonstrou vontade de liderar a defesa do planeta, mas essa missão ficou ainda mais condicionada devido ao complexo cenário internacional, sobretudo marcado pela guerra na Ucrânia. No âmbito do projecto A Europa Que Queremos, o PÚBLICO vai realizar um debate e um fórum para discutir o rumo que a União Europeia (UE) deve seguir para atingir a tão desejada e propalada sustentabilidade.

Primeiro, a 8 de Junho, pelas 11h00, vai decorrer um fórum de discussão com Catarina Barreiros, criadora de conteúdos digitais sobre sustentabilidade e autora do podcast Do Zero. A conversa, que será um espaço de diálogo com a participação dos leitores do PÚBLICO, vai ser moderada por David Pontes e terá como ponto de partida o papel dos cidadãos na luta pela sustentabilidade.

“Como podem os cidadãos influenciar a caminhada para uma Europa mais sustentável?” é o mote para a reflexão que vai ser transmitida na página de Instagram do PÚBLICO. Os leitores podem já deixar as questões na plataforma Fórum Público.

Na semana seguinte, é tempo de definir a Europa que queremos, com um debate entre deputados do Parlamento Europeu, que vão discutir em que medida a própria ideia de uma Europa sustentável mudou com a pandemia e com a guerra - terão estas duas duras realidades colocado em segundo plano a meta da sustentabilidade? E o que mudou, nomeadamente nos tópicos de autonomia energética, auto-suficiência alimentar e saúde pública, enquanto peças-chave de uma noção alargada de sustentabilidade?

A discussão vai decorrer a 14 de Junho, pelas 14h30, com os eurodeputados Marisa Matias (Bloco de Esquerda), Sara Cerdas (PS) e Álvaro Amaro (PSD), e moderação da jornalista Sónia Sapage, editora executiva do PÚBLICO, com transmissão na plataforma Ao Vivo.

O debate vai ser também transmitido na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, em Braga, onde os alunos vão poder interpelar os deputados, numa sessão presencial que vai ser antecedida de uma conversa entre David Pontes e Alena Vieira, professora do Departamento de Ciência Política da UM, sobre o papel da UE no contexto internacional de sustentabilidade.

Ambas as iniciativas decorrem no âmbito do projecto A Europa Que Queremos, apoiado pela União Europeia, que acompanha os temas em debate na Conferência sobre o Futuro da Europa − e o seu impacto nos destinos da União. Os trabalhos da Conferência podem já ter terminado, mas a reflexão sobre o futuro da UE só agora começou.