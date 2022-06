Portugal importou o maior volume de electricidade de sempre até Maio

Portugal importou electricidade entre Janeiro e Maio o equivalente a um mês de consumo, com a produção hídrica em níveis historicamente baixos e o gás natural a representar quase um terço do consumo.

O volume de electricidade importada foi o “mais elevado de sempre” no sistema eléctrico nacional nos primeiros cinco meses do ano, período em que 21% da energia chegou através das interligações eléctricas com Espanha.

A REN revelou esta sexta-feira que as importações atingiram 4402 gigawatts hora (GWh), “face aos anteriores 4203 GWh registados no mesmo período de 2008”.

Segundo os dados da empresa que gere os sistemas energéticos, o saldo importador acumulado ficou ligeiramente acima do consumo médio mensal do país até Maio, que foi de 4253 GWh.

Desde o início do ano, o consumo de electricidade cresceu 2,7%, ou 3,0% com correcção da temperatura e dias úteis, mantendo-se o índice de produtibilidade hidroeléctrica em cerca de um terço dos valores históricos no acumulado dos cinco meses (índice de 0,35 para uma média histórica igual a 1).

A disponibilidade de recurso para a produção eólica situou-se em 0,95 e a produtibilidade solar ficou acima da média histórica, nos 1,06.

“Apesar do muito reduzido valor de hidraulicidade, a produção renovável abasteceu 49% do consumo de energia eléctrica entre Janeiro e Maio”, destaca a REN.

A produção eólica representou um quinto da oferta, a hidroeléctrica atingiu 12%, enquanto 7% resultou da queima de biomassa e 5% teve origem fotovoltaica.

Nestes cinco meses “a produção a gás natural abasteceu 30% do consumo, com os restantes 21% a corresponderem ao saldo importador”.

Em Maio, manteve-se a tendência de crescimento do consumo eléctrico, com um aumento homólogo de 2,9%, ou de 1,9%, com correcção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis.

“O regime hidroeléctrico manteve-se seco, com um índice de 0,42” e o regime eólico também ficou abaixo dos valores médios (0,88), ao contrário do fotovoltaico (1,05).

Neste período, 22% das necessidades foram cobertas com energia importada e 33% correspondeu à electricidade não renovável.

Assim, o mercado de gás natural cresceu 3,2%, pois apesar da quebra de 22% no mercado convencional (empresas e famílias), a utilização de gás nas centrais eléctricas aumentou 70% face a Maio de 2021.

O abastecimento de gás natural ao país “foi efectuado integralmente a partir do terminal de GNL [gás natural liquefeito] de Sines, mantendo-se exportações através da interligação com Espanha, que representaram este mês cerca de 16% do consumo nacional”, detalhou a REN. Desde o início do ano, Sines já recebeu cargas de 31 navios.

De Janeiro a Maio, “o consumo acumulado anual de gás natural esteve praticamente em linha” com o do período homólogo – verificou-se um aumento de 0,2%, com uma quebra de 23% no segmento convencional e um aumento de 67% no segmento de produção de energia eléctrica. O consumo médio mensal para este período foi de 5133 GWh.

A 31 de Maio, o armazenamento subterrâneo do país estava a 92,5% da capacidade, com 3302 GWh.