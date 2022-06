Um dos capítulos de Os Cavalos de Hitler, do detective holandês Arthur Brand

Arthur Brand, o detective de arte mais proeminente da Holanda, tem entre as suas descobertas pinturas de Dalí e Picasso, um anel roubado a Oscar Wilde e cinco quadros do Museu Westfries – sem esquecer os Schreitende Pferde (cavalos galopantes) de Josef Thorak, as míticas estátuas de bronze símbolo do Terceiro Reich. Aqui pode ler-se o segundo capítulo do Os Cavalos de Hitler, que esta quinta-feira chega às livrarias numa edição Porto Editora.