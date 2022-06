The Boys regressam à Amazon e confirmam que os super-heróis são super desagradáveis

O showrunner Eric Kripke e o actor Jensen Ackles falam ao PÚBLICO de como acertaram na mouche da crítica social com uma série sobre como não se pode confiar nos super-poderosos, que por acaso são super-heróis. A estreia é esta sexta-feira na Amazon.

Não há falta de super-heróis na televisão e no cinema, mas esta não é uma série de super-heróis convencional. Aliás, pode mesmo dizer-se que é uma série de anti-super-heróis — The Boys está de volta para uma terceira temporada na Amazon Prime Video, depois de duas levas de episódios que muito satisfizeram a crítica e os espectadores. Eric Kripke, o showrunner da série, e o actor Jensen Ackles, que interpreta a nova personagem Soldier Boy, falam ao PÚBLICO de acertar na mouche na crítica social e da garantia de que “enquanto o mundo for uma pilha de lixo em chamas haverá algo para escrever”.