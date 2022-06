Os caminhos da arte irão dar a Elvas, em Julho, nos 15 anos do MACE

A meio de Julho, no âmbito da celebração dos 15 anos do Museu de Arte Contemporânea de Elvas, a cidade será cenário para a inauguração de mais de vinte exposições, da responsabilidade de entidades, galerias e colecções de todo o país.

Em Julho, o Museu de Arte Contemporânea de Elvas (MACE), que alberga a Colecção António Cachola, celebrará 15 anos de actividade e para assinalar a data foram convidadas mais de 20 entidades de Portugal e também de Espanha, para apresentarem projectos na cidade alentejana.

15 Anos de MACE – Aqui Somos Rede é o nome do ambicioso programa, numa alusão à ideia de colectivo e de cooperação em tempos difíceis de pandemia, de guerra e de ameaças à democracia. A ocasião servirá para galerias ou espaços de apresentação e investigação artística, como a Appleton, Quéréla, Albertino, O Armário, Uppercut, Estrela Decadente ou Super Mala, colecções como a de Armando Martins, João Luís Traça, Leal Rios, Carmona e Costa, Pedro Alvares Ribeiro, Marin Gaspar e PLMJ, ou espaços de programação e exibição como a ZDB, ocuparem escolas, igrejas, o castelo, academias de música, hotéis, a biblioteca, casas privadas ou uma carrinha itinerante, com exposições.

Em exibição irão estar obras de inúmeros artistas, portugueses e estrangeiros, de consagrados a emergentes, em curadorias de nomes como Vera Appleton, Ana Cristina Cachola, João Pinharanda, Miguel von Hafe Pérez, João Silvério, Pedro Barateiro ou Natxo Checa. A 16 de Julho inaugurará, no MACE, a colectiva Quem nos Salva?, com obras, entre outros, de Ana Jotta, Mané Pacheco, Salomé Lamas, Joana Vasconcelos, Diana Policarpo, Odete, Pedro Neves Marques ou Carlos Bunga. Para além das exposições, a programação paralela incluirá conversas ou performances. No fim-de-semana de 15 a 17 de Julho, para além do MACE, inauguram também as restantes 20 mostras.

Ao longo dos anos, o MACE garantiu uma programação em continuidade com exposições individuais e colectivas, itinerâncias diversas, diálogos e intercâmbios com outras colecções e instituições, apostando na promoção e divulgação de arte contemporânea produzida (principalmente) por artistas portugueses. Nas comemorações dos dez anos, o museu cresceu para fora de portas, apresentando-se a Colecção António Cachola em vários pontos do país e de Espanha. Agora será Elvas a assistir a um momento colaborativo, acolhendo inúmeras entidades e estruturas que constituem parte do ecossistema da arte contemporânea em Portugal e Espanha.