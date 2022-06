De quem gosta mais, do papá ou da mamã?

A pergunta do título é retirada de As Farpas de Eça e Ramalho e o começo da farpa citada reza assim: “O partido reformista apareceu um dia, sem se saber como, austero, pesado, grosso, com uma voz possante. Ninguém sabia bem o que aquilo era. Alguns diziam que era o sebastianismo sob o seu aspecto constitucional; outros que era uma seita religiosa para a criação do bicho-da-seda. Havia as mais loucas opiniões. Eram tão graves, tão tristes, tão intransigíveis que no Chiado afirmava-se que eram personagens da história romana — empalhados!”