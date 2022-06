O sarcasmo de Cavaco não foi só para Costa

O Poder Público esta semana pode ter como subtítulo “fazer mais e melhor”. É o título de um longo artigo de opinião que Cavaco Silva escreveu esta semana para responder ponto por ponto ao discurso de António Costa na tomada de posse da sua primeira maioria absoluta. Um artigo interessante, com ironia, conselhos, muitas farpas e em que chama o socialista de “colega”.

Mas esta expressão “fazer mais e melhor” também se pode aplicar ao recém-eleito líder do PSD, Luís Montenegro, que bateu Moreira da Silva com uma expressiva maioria, 72.5%. Mas é possível fazer “mais e melhor”? Sim, fazer mais e melhor do que o seu antecessor, Rui Rio. É isso que todo o PSD espera dele.

Por fim, esperamos também que os juízes do Tribunal Constitucional escolham “com mais cuidado e melhor” o futuro juiz que pretendem cooptar para o TC, já que o chumbo de Almeida Costa foi inédito e acima de tudo desprestigiante para aquele tribunal.