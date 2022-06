Mota Pinto espera que Montenegro traga “dinâmica de combate político”

No momento em que o PSD está numa fase de transição, o líder da bancada, Paulo Mota Pinto, assume ter expectativas sobre o presidente eleito no sábado passado e não se exclui de dar o seu contributo. “[Luís Montenegro] pode trazer uma dinâmica de combate político que espero que favoreça o PSD e farei todo o possível para que favoreça o PSD”, afirmou durante um almoço-conferência do International Club of Portugal num hotel em Lisboa.

O líder parlamentar respondia a uma pergunta de um dos participantes na iniciativa sobre o motivo pelo qual nunca tinha admitido ser presidente do PSD. Mota Pinto considerou que esse tipo de perguntas são “totalmente descabidas e deselegantes para com o presidente eleito”, embora tivesse ressalvado que não era esse o caso. Referindo que acompanhou desde “novo” e de perto os “custos pessoais” que esse cargo implica, Mota Pinto foi peremptório: “Não é algo que esteja nos meus planos nem nunca esteve.”

O líder parlamentar foi também questionado por José Ribeiro e Castro, antigo líder do CDS, sobre se a bancada votará a favor da proposta de referendo à eutanásia, apresentada pelo Chega e que vai ser discutida na próxima semana. “Não vou dizer já, o PSD não definiu posição sobre isso”, respondeu, lembrando que o líder eleito só entra em funções a 4 de Julho, após o congresso do partido.

Referindo que a decisão está “em aberto”, o líder parlamentar acrescentou que, de qualquer forma, “nunca houve um referendo vinculativo” e que até é “discutível” se este tipo de questões centrais devem ser colocadas em consulta à população. Mas assumiu que não revelaria a sua posição pessoal sobre o tema. Luís Montenegro já disse ser a favor do referendo à eutanásia. Em Outubro de 2020, Rui Rio deu liberdade de voto nesta questão, apesar de ser favorável à despenalização da eutanásia.

Já durante a manhã, na reunião da bancada, Mota Pinto foi igualmente questionado pelos deputados sobre o mesmo assunto e remeteu uma resposta para mais tarde, segundo relatos ao PÚBLICO.

A questão da articulação entre a direcção da bancada e o novo líder do PSD foi também abordada na reunião, mas Paulo Mota Pinto terá remetido para uma conversa que irá manter com Montenegro. Ainda não foi dada nota pública sobre essa conversa que o próprio Luís Montenegro anunciou na noite eleitoral de sábado.

Durante a intervenção no almoço sobre os desafios de Portugal, onde esteve a maioria dos vice-presidentes e os secretários da bancada parlamentar, o ex-juiz do Tribunal Constitucional destacou cinco áreas prioritárias para o país: saúde, justiça, crescimento económico, sistema político e demografia. A falta de vontade em reformar foi uma das críticas lançadas directamente aos socialistas – “este Governo e este primeiro-ministro são os menos reformistas e mais conservadores desde o 25 de Abril – e atirou com uma comparação: “O engenheiro Sócrates, com todos os seus defeitos, era mais reformista.”

À iniciativa do International Club of Portugal, que convida personalidades da política, do mundo empresarial, da cultura e do desporto para estas conferências, também não faltaram outros deputados como Carlos Eduardo Reis, director de campanha de Jorge Moreira da Silva, e Joaquim Miranda Sarmento, coordenador da moção de Luís Montenegro, ou o antigo ministro das Finanças Eduardo Catroga. Rui Rio esteve ausente.