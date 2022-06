Pedro Dominguinhos: “Comissão de Acompanhamento [do PRR] não está apenas para dizer sim”

O novo presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência alerta que a inflação e o aumento dos preços dos combustíveis constituem “riscos de execução” do PRR.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade do PÚBLICO e Rádio Renascença, Pedro Dominguinhos, sucessor de António Costa Silva na liderança da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), assegura que aquela entidade não se limitará a fazer figura de corpo presente e não deixará de fazer as recomendações necessárias a uma boa execução daqueles fundos comunitários.