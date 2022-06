As calças do fascista

De lágrimas nos olhos, em direto no plateau, os colegas testemunham da sua humanidade e profissionalismo. É lida a mensagem de condolências do Presidente Macron. O diretor do canal BFM TV Marc-Olivier Fogiel explica, emocionado, como decidiu deixá-lo partir para uma segunda missão, descrevendo as informações que tem sobre o ocorrido. Apesar do colete e do capacete de proteção, apesar de estar no interior do autocarro humanitário blindado que retirava civis ucranianos, o estilhaço de uma bomba russa apanhou-lhe o pescoço. O jornalista Frédéric Leclerc-Imhoff tinha 32 anos, trabalhava há seis para o canal francês.