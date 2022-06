Cavaco Silva e as creches

João Miguel Tavares tem, com grande probabilidade, razão. O antigo primeiro-ministro e Presidente Cavaco Silva publicou na quarta-feira “o melhor artigo de toda a sua vasta obra”. No Observador, ao longo de oito pontos, o antigo governante enuncia alguns dos feitos das suas maiorias absolutas para, com ironia — uma sua faceta também desconhecida —, concluir: “Sendo conhecida a sua vontade de fazer reformas e habilidade no diálogo com o maior partido da oposição no sentido de as concretizar, estou certo de que, com o seu governo de maioria absoluta, tudo correrá na perfeição.”