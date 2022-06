EUA: Cinco mortos em tiroteio num hospital do Oklahoma

O atirador entrou no centro hospitalar de Tulsa, no estado norte-americano do Oklahoma, e matou pelo menos quatro pessoas. A polícia ainda está no local.

Cinco pessoas foram alvejadas e mortas, incluindo o atirador, num tiroteio nesta quarta-feira num centro hospitalar em Tulsa, no estado norte-americano do Oklahoma, avançaram as autoridades locais.

Os agentes da polícia ainda estão a evacuar o hospital St. Francis, num cenário descrito como "catastrófico" pelas autoridades, pelo que o número total de vítimas e feridos não está confirmado. Também não é ainda certo se foi a polícia a matar o atirador ou se este se suicidou.

ACTIVE SHOOTER SITUATION UPDATE: See our Facebook for more info: pic.twitter.com/dla5NWukWM — Tulsa Police (@TulsaPolice) June 1, 2022

“Neste momento, podemos confirmar que o atirador está morto. Os nossos agentes estão neste momento a revistar todas as salas do edifício”, para garantir que não existem mais ameaças à segurança, lê-se num comunicado enviado pela polícia de Tulsa à imprensa. “Os agentes dirigiram-se ao hospital St. Francis após denúncias sobre um homem com uma espingarda no local.”

Uma das pessoas terá morrido quando tentava sair do local para procurar apoio médico, avançou o comandante da polícia da cidade, Richard Meulenberg, em declarações à ABC.

Há uma semana, a 24 de Maio, um tiroteio numa escola primária no Texas vitimou 19 crianças e duas professoras, tornando-se o pior da última década em escolas norte-americanas, desde o massacre na primária Sandy Hook, no Connecticut.

Poucos dias depois, também no Texas, o antigo Presidente dos Estados Unidos Donald Trump discursou na convenção da Associação Nacional de Armas e, perante milhares de proprietários de armas e políticos republicanos, pediu que se “armem os cidadãos” de forma a combater o “mal na sociedade”.