Inauguração adiada: o cinema “vai no Batalha” só em Dezembro e fecha porta a festivais até 2023

Na origem do novo adiamento da reabertura do cinema com projecto renovado está um “processo complexo” de licenciamento e vistorias. Os festivais Porto/Post/Doc, Queer Porto e a MICAR vão ser realizados noutros espaços da cidade.

Já se estimou que reabriria em 2019, mas depois de as obras de requalificação se iniciarem estabeleceu-se Janeiro de 2021 como nova data para a inauguração da versão renovada do cinema Batalha. Porém, por força da crise de materiais de construção, a reabertura da sala que passará a centro de cinema foi adiada para Setembro. Só que, afinal, ainda não será daqui a pouco mais de dois meses que se cortarão as fitas para assinalar o regresso deste espaço emblemático na origem de uma das expressões portuenses mais carismáticas o — cinema “vai no Batalha”. Fica para o final de Dezembro.