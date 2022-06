Depois de um julgamento polémico, dará Hollywood uma nova oportunidade a Depp e Heard?

Johnny Depp, a estrela dos Piratas das Caraíbas, declarou que o júri lhe devolveu a vida quando lhe concedeu uma vitória quase total no processo por difamação contra a ex-mulher Heard. Os jurados validaram as três queixas de Depp, de que Heard o tinha difamado, e concederam-lhe mais de dez milhões de dólares (9,7 milhões de euros) em indemnizações. Já Heard ganhou uma contra-acção, em que afirmava que o advogado do actor a tinha difamado. O júri atribui-lhe uma indemnização de dois milhões de dólares (quase 1,9 milhões de euros).

Mas os veredictos têm um custo. Durante seis semanas, o julgamento emitido em directo na televisão forneceu pormenores sobre um casamento problemático e provas que tanto Depp como Heard admitiram ser embaraçosas. Ainda assim, espera-se que Depp receba novos papéis no cinema, agora que o júri norte-americano o apoiou após uma batalha legal de anos, disse Clayton Davis, editor na Variety.

“Penso que Johnny Depp vai voltar a trabalhar. Vai conseguir um grande projecto”, disse Davis após o veredicto, salientando que Hollywood oferece muitos exemplos de estrelas que recuperaram de escândalos muito públicos. Robert Downey Jr., Mel Gibson, Hugh Grant, Roman Polanski e outros tiveram novas oportunidades após graves acusações de comportamento impróprio e até condenações criminais. Kevin Spacey entrou em vários filmes independentes após ter sido acusado em 2018 de má conduta sexual, que ele nega — recentemente, o actor foi acusado de mais quatro crimes de agressão sexual cometidos contra três homens, no Reino Unido. “Temos uma cultura que permite que estas pessoas voltem a trabalhar”, disse Davis.

Há menos de dois anos, Depp perdeu um processo por difamação na Grã-Bretanha contra o tablóide The Sun, que lhe chamou “espancador da mulher”. Um juiz do Supremo Tribunal de Londres decidiu que Depp tinha repetidamente agredido Heard. Pouco tempo depois, o actor afastou-se da franquia de filmes Monstros Fantásticos, um spin-off do universo Harry Potter.

O advogado Neama Rahmani considera o julgamento norte-americano um ​“golpe de génio de relações públicas” de Depp e da sua equipa para reconstruir a sua reputação e carreira. No banco de testemunhas, Depp “foi simpático, credível, carismático, encantador”, avalia Rahmani.

Depp negou ter agredido Heard, enquanto a actriz admitiu ter batido no actor, dizendo que o fez apenas para se defender a si própria e à sua irmã. Juda Engelmayer, uma especialista em comunicação de crise que representa Harvey Weinstein e outros, disse acreditar que o forte apoio a Depp por parte dos fãs nas redes sociais ao longo do julgamento reforçará a sua posição em Hollywood. Os produtores “olham para os milhões de pessoas que torceram por ele, que assinaram petições contra Amber Heard e vão pensar se eles ‘estão dispostos a vir ao cinema e a pagar bilhete’”, diz Engelmayer. “Penso que vão experimentar.”

Revelações do julgamento podem limitar o tipo de papéis de Depp no futuro, nomeadamente em filmes “de família”, acrescenta Engelmayer, apesar de prever que Depp “voltará a ser um protagonista”.

Heard, que tem muito menos experiência em Hollywood, foi vilipendiada nas redes sociais durante todo o julgamento, mas Engelmayer acredita que também a ela lhe serão oferecidas novas oportunidades. Antes do julgamento, Heard filmou Aquaman 2, que será lançado em Março de 2023.

Engelmayer disse acreditar que um realizador “socialmente consciente” oferecerá a Heard pelo menos um pequeno papel para proporcionar um novo começo a uma mulher que tornou públicas alegações de abuso. Afinal, defende Engelmayer, depois do movimento #MeToo nos últimos anos, Hollywood será vista como “hipócrita se não lhe derem um papel e não lhe derem uma nova oportunidade”.