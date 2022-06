Círculo Universitário do Porto: o “segredo” que quer deixar de o ser

Pertence à Universidade do Porto mas está aberto a toda a comunidade. No restaurante servem-se almoços, no salão de chá, lanches; tem uma agenda de actividades gratuitas e um jardim romântico cheio de recantos para passear ou estar. “É uma jóia” - à espera de ser descoberta.

Não passa despercebido na Rua do Campo Alegre mas pode correr o risco de ser “mais um”. Explicamos: é um dos três palacetes oitocentistas que aqui se sucedem, por detrás de gradeamentos, amplos arvoredos em redor, todos pertencentes à Universidade do Porto (UP). Ao lado está a Casa Burmester, recentemente transformada na Casa dos Livros; a seguir está o mais conhecido, pois há anos que faz parte da vida do Porto, a Casa Andresen, agora Galeria da Biodiversidade, rodeada pelo Jardim Botânico do Porto - a Casa Primo Madeira, sendo a que está mais à face da rua, é a que exibe o charme da burguesia mais discreto (por agora). Afinal, “é o segredo mais bem guardado da Universidade do Porto” - quem o diz é a gestora do espaço e directora do Círculo Universitário do Porto (CUP), aqui instalado, Bárbara Costa. É também “uma jóia” e, por isso, merece ser partilhado.