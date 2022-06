AL: Bloco avança com projecto de lei para impedir alterações à propriedade horizontal

O Bloco de Esquerda (BE) apresentou esta quinta-feira um projecto de lei que visa travar a alteração do título constitutivo de prédios até agora destinados a habitação. Com esta iniciativa, o partido pretende impedir uma das vias para contornar o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que diz que a realização de alojamento local (AL) em prédios destinados a habitação “não é permitida”.

O acórdão, 22 de Março, fixa jurisprudência sobre a matéria do alojamento local em edifícios em propriedade horizontal, matéria que tem levantado um número significativo de conflitos entre condóminos.

No projecto de lei, o BE pretende fixar que “apenas nos territórios de baixa densidade é possível alterar o título constitutivo no sentido de fracções destinadas a habitação passarem a estar destinadas a comércio, serviços ou indústria”.

“Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se territórios de baixa densidade os de nível iii da Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS III) com menos de 100 habitantes por km2 ou um produto interno bruto (PIB) per capita inferior a 75 /prct. da média nacional”, estabelece o diploma.

Pretende ainda o grupo parlamentar do BE que a lei seja retroactiva a 22 de Março, data do acórdão do STJ.

Defende o Bloco que, perante a decisão do STJ, “o caminho do legislador não pode ser de tornar legal o que é ilegal”, e que “perante uma situação de emergência habitacional, o caminho não pode ser voltar a esquecer o direito à habitação e acelerar ainda mais o negócio que retira casas ao arrendamento”. “O caminho tem de ser, isso sim, reconhecer o erro e garantir que não há uma corrida às alterações dos títulos constitutivos dos imóveis em causa”, pode ler-se no preâmbulo do projecto de lei.

Na declaração política sobre o diploma, esta tarde na sessão plenária do parlamento, a deputada Maria Mortágua sublinhou que “o BE não é contra o AL, desde que o AL não ponha em causa a habitação”, defendendo que é esta última que está a ser sacrificada, referindo o exemplo de algumas freguesias de Lisboa onde há mais oferta de casas para turistas do que para habitação.