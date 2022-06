Basquetebol: Pedro Nuno Monteiro é o novo treinador do Sporting

Sai Luís Magalhães, entra Pedro Nuno Monteiro. O Sporting anunciou nesta quinta-feira mudanças na equipa técnica do basquetebol, com a contratação do até agora treinador dos colombianos do Tigrillos Medellín BC. É um regresso a Portugal para o antigo técnico do Illiabum e da Ovarense.

"O facto de poder lutar e competir ao mais alto nível e ambicionar ganhar troféus é o que eu mais queria. Jogar as competições europeias também era um dos meus objectivos”, afirmou Pedro Nuno Monteiro, satisfeito com a visibilidade que um clube como o Sporting pode dar aos jogadores e à equipa técnica.

?? "Vamos ter intensidade e lutar por todas as bolas e troféus".



Pedro Nuno Monteiro é o novo treinador do #BasquetebolSCP ?

? https://t.co/X0ITloY81s pic.twitter.com/iYiBPCDjIE — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) June 2, 2022

Aos 51 anos, Pedro Nuno Monteiro, que enquanto jogador se afirmou como extremo na Ovarense, regressa ao basquetebol português, no qual já conquistou a Taça de Portugal, em 2018, ao serviço do Illiabum.

“Vamos ter intensidade e lutar por todas as bolas e troféus. Assim, estaremos mais perto de ganhar e esse é claramente o objectivo, não podemos pensar de outra forma”, acrescentou ao site oficial do Sporting, descrevendo-se como um treinador intenso e com “enorme experiência de vida”, depois de passagens pelo Bahrein, Finlândia, México e Canadá.

Pedro Nuno Monteiro vem substituir no cargo o experiente Luís Magalhães, que já tinha manifestado vontade de sair depois da eliminação do Sporting nas meias-finais do play-off com o FC Porto. “Hoje, também saio do Sporting e do basquetebol. Estou cansado. Há mais coisas a fazer na vida. Não me revejo neste tipo de coisas”, justificou.