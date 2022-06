A sinfonia contida de Marcelo Evelin

A partir de um pássaro em vias de extinção, o cantor da floresta brasileira, o coreógrafo de Teresina criou Uirapuru, peça em que se desvia do habitual “corpo com corpo, carne com carne” dos seus trabalhos para pôr em palco uma coreografia minimalista e “invocativa”. Para ver no Teatro Campo Alegre, esta sexta e sábado.