Para matar Artaud em palco

Recuperando um poema radiofónico que Antonin Artaud gravou em 1947, Catarina Rôlo Salgueiro, Jenna Thiam e Surma dão nova vida a Para Acabar com o Julgamento de Deus no Teatro do Bairro Alto, Lisboa, e no Teatro José Lúcio da Silva, Leiria. E fazem-no à sua maneira, sabendo que estarão, provavelmente, a trair o autor.