Arquitectura pré-fabricada pode ser um tema do momento, e exposição em Matosinhos explica porquê

Escassez de mão-de-obra na construção civil, edificação massiva, prazos de execução curtos e a necessidade de “construir cidades de uma forma diferente, porque as exigências são outras” são mote para The Reasons Offsite , que pode ser vista até Setembro na Casa da Arquitectura, em Matosinhos.

Para ver a nova exposição da Casa da Arquitectura, em Matosinhos, o visitante terá de usar uns óculos especiais e uma espécie de luvas com botões. Só munido com tais apetrechos poderá acompanhar a evolução histórica da arquitectura pré-fabricada na exposição virtual The Reasons Offsite. E, à distância de um clique, poderá ir da Antártida às antigas colónias francesas e assim visitar alguns exemplos de edifícios que são considerados “fundamentais”, explicou à Lusa Samuel Gonçalves, coordenador do estúdio de arquitectura Summary e curador da exposição.

Não sendo a arquitectura de pré-fabricação um tema novo, The Reasons Offsite assume “hoje uma nova relevância” como solução para construção no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), assume o curador. “Os programas de financiamento apoiados pelo PRR implicarão muito em breve a construção massiva de edifícios e infra-estruturas em Portugal, com prazo de execução curtos, e que a construção corrente demonstrou não ser capaz de acompanhar”, justificou Samuel Gonçalves.

Ao problema da construção, deve acrescentar-se a escassez de mão-de-obra na construção civil, que foi “amplamente identificada por profissionais do sector, como por qualquer pessoa que não encontra um empreiteiro disponível para construir a sua casa”, disse ainda Samuel Gonçalves.

Segundo o director executivo da Casa da Arquitectura, Nuno Sampaio, “a arquitectura hoje tem a necessidade da pré-fabricação”: “Tem de haver uma capacidade de construir cidades de uma forma diferente, porque as exigências são outras”, realçou, destacando a preocupação que a Casa da Arquitectura tem em “trazer novas visões” que consigam dar resposta aos desafios actuais num “mundo que está em guerra, pandemia e revoluções e que leva a uma aceleração da transformação”.

A exposição The Reasons Offsite está dividida em dois núcleos: o primeiro explora os conflitos da pré-fabricação através da participação de seis autores convidados que constroem um “atlas teórico, disperso e hipertextual, misturando crítica, ensaio, história e manifesto”; o segundo, apresenta a radiografia da evolução histórica da pré-fabricação através da selecção de 25 edifícios ou sistemas construtivos.

The Reasons Offsite, que ficará patente na Casa da Arquitectura até 25 de Setembro, foi já mostrada em Boston, nos Estados Unidos da América, em Budapeste, na Hungria, e em Weimar, na Alemanha, esta última apresentação no âmbito do programa oficial do centenário da Bauhaus.