Quinta na TV: Padura e um simbologista entre nações em jogo

CINEMA

Kursk

AMC, 19h32

Thomas Vinterberg realiza este filme dramático sobre a tragédia que abalou o mundo. A 12 de Agosto de 2000, o submarino Kursk afunda-se nas águas geladas do mar de Barents. A bordo vão 118 pessoas. Depois do pedido de socorro, os sobreviventes ficam dependentes das decisões das autoridades russas sobre o resgate. Nos dias que se seguem, milhões de pessoas aguardam notícias da operação.

A Idade de Adaline

Hollywood, 21h30

Adaline (Blake Lively) nasceu em 1908. Cresceu, constituiu família e levou uma vida como a de tantas outras mulheres do seu tempo. Mas tudo mudou quando sofreu um acidente grave que lhe deixou como sequela a imunidade à passagem do tempo. Nunca mais envelheceria. Um dia, alguém a sacode da sua existência linear e intemporal, alguém cujo amor pode valer muito mais do que imortalidade. Um drama romântico com realização de Lee Toland Krieger, também com Harrison Ford, Michiel Huisman e Kathy Baker no elenco.

O Último Rei da Escócia

Hollywood, 1h

Misturando ficção e realidade, recria o Uganda de 1970, sob o jugo do ditador Idi Amin. É um retrato do psicótico e carismático governante que devastou o país (Forrester Whitaker, num papel premiado com um Óscar, um Globo de Ouro e muitos outros prémios), mas também de uma testemunha da história que há-de encontrar coragem para enfrentar a situação (James McAvoy na pele do jovem médico pessoal do ditador, que quase se perde num abismo moral). O filme é realizado por Kevin Macdonald, segundo um argumento de Peter Morgan e Jeremy Brock, que por sua vez de baseia no livro de Giles Foden.

SÉRIES

Segredos de Um Casamento

RTP2, 12h05

Estreia de uma sitcom australiana familiar sobre a rotina que se instala no lugar da paixão – e os esforços de quem tenta reverter a situação. Greg (Peter Helliar) e Em (Lisa McCune) estão casados há 14 anos, têm duas filhas e anseiam por mudança, mas a vida insiste em atrapalhar-lhes os planos.

Cobra: Gabinete de Crise - Ciberterrorismo

RTP2, 22h01

Começa a segunda temporada da minissérie britânica que segue as decisões tomadas sob pressão num gabinete de emergência do Governo britânico. É escrita por Ben Richards e conta com Robert Carlyle, Victoria Hamilton e Richard Dormer. Vêm aí novas ameaças à segurança nacional, particularmente desafiantes por não terem rosto, serem quase indetectáveis e virem de além-fronteiras: ciberataques e notícias falsas.

The Lost Symbol

TVCine Action, 22h10

Estreia. A obra de Dan Brown surge em versão televisiva, depois do sucesso das transposições para cinema dos best-sellers O Código da Vinci, Anjos e Demónios e Inferno. Baseados no romance O Símbolo Perdido, de 2009, os dez episódios funcionam como prequela à trilogia realizada por Ron Howard (um dos produtores executivos da série), explorando as origens do simbologista-protagonista Robert Langdon (Ashley Zukerman).

Borgen - Power & Glory

Netflix, streaming

O popular drama político norueguês chega à quarta temporada. Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) tornou-se ministra dos Negócios Estrangeiros e tem de lidar com uma guerra de poder no Árctico após a descoberta de petróleo na Gronelândia, com o espectro da crise climática a bater à porta.

DESPORTO

Futebol: Espanha x Portugal

RTP1, 19h35

Directo. A brigada comandada por Fernando Santos dá o pontapé de saída na Liga das Nações frente à selecção espanhola, em busca de pontos na primeira jornada da fase de grupos. O jogo tem lugar no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, e é arbitrado pelo inglês Michael Oliver.

ENTREVISTA

Conversando com Padura

RTP2, 22h51

Estreia. A jornalista brasileira Sílvia Caetano entrevista o premiado escritor cubano Leonardo Padura, autor de enredos policiais evocativos das transformações na malha sociopolítica do seu país, nomeadamente enquanto criador do detective Mario Conde.

DOCUMENTÁRIO

Começar de Novo

RTP2, 13h29

Fugiram da guerra, da tortura, da fome, do medo, da morte. Vieram de países como a Síria, a Bósnia-Herzegovina, o Iraque ou o Bangladesh. Tinham trabalhos, famílias e sonhos. Em comum, têm as histórias de quem deixou toda uma vida para trás, para começar uma nova noutro lugar. É da partilha dessas histórias, na primeira pessoa, que se faz a série documental de 15 episódios que o canal repõe a partir de hoje.