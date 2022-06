Jacarandás em flor: antes que se despeçam de nós, mande-nos as suas fotos

O azul-violáceo dos jacarandás é um regalo para quem se passeie por muitas ruas de Portugal, de Maio a Junho, quando os ramos escuros destas árvores originárias da América do Sul se vestem de flores. Antes que estas flores se despeçam de nós até daqui a um ano, envie-nos fotografias destas árvores que, em Portugal como em muitos outros países, são ornamentais – quer se depare com elas numa rua ou jardim de Lisboa ou noutra cidade do país.

Os jacarandás que se encontram em Portugal são da espécie Jacaranda mimosifolia. Por serem árvores do hemisfério Sul – mais exactamente da Argentina, Bolívia e Brasil –, parece que andam ao contrário de outras típicas de Portugal, não coincidindo com a floração das plantas europeias. No início da nossa Primavera encontram-se quase despidas de folhas. Depois, um pouco antes do início do nosso Verão, florescem majestosamente. Por dois meses e meio, temos então a oportunidade de lhes apreciarmos as flores, que terminam a vida, como as de outras árvores, como as cerejeiras, no chão como tapetes. As folhas dos jacarandás mantêm-se no Outono e Inverno e, quando a estação mais fria está a deixar-nos, o tronco e os ramos escuros voltam a despir-se. E o ciclo recomeça.

No Norte de Portugal não há tantos jacarandás. “Porque é mais frio do que no Sul. A Madeira tem bastantes na rua”, explica-nos o botânico Jorge Paiva. “Só existe nas artérias urbanas e nos jardins.” Por isso, ainda que presente em muitas cidades e vilas, não é uma planta invasora, que salte daí para se expandir pela natureza. “Nem todas as plantas são invasoras: serem invasoras depende de muitos factores.”

Embora o género Jacaranda, nativo das regiões tropicais e subtropicais das Américas, tenha dezenas de espécies, é o Jacaranda mimosifolia, ou jacarandá-mimoso, que é muito comum encontrar em cidades não só da América do Sul como do Sul de África e da Ásia, por exemplo, além da Península Ibérica. “Na Austrália, usam-nas muito. Têm ruas completas”, conta Jorge Paiva. "São muito bonitas."

Partilhe connosco as suas fotografias dos jacarandás em flor, para o email azul@publico.pt, caso se depare com estas árvores em algum recanto de Portugal.