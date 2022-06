Vão voltar a reduzir-se as situações que provocam impedimentos dos juízes nos processos

Conselho Superior de Magistratura e Ordem dos Advogados concordam com novas alterações feitas ao Código de Processo Penal, pouco mais de dois meses depois das anteriores entrarem em vigor.

Em vigor há pouco mais de dois meses, o novo regime de impedimentos previsto no Código de Processo Penal (CPP), que alargava de forma significativa as situações em que um juiz que interveio durante o inquérito fica impossibilitado de tomar decisões mais tarde no mesmo processo, está a caminho de voltar a mudar, encolhendo novamente os actos susceptíveis de gerar impedimento de um magistrado judicial.