Ministra da Justiça admite que nova proposta sobre impedimentos de juízes serve para corrigir bloqueios

PSD mostrou resistência em acabar com a solução aprovada em Novembro passado.

A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, reconheceu que a proposta de lei do Governo sobre impedimentos de juízes visa “mitigar as consequências” de algumas alterações introduzidas por uma lei aprovada há seis meses. No debate parlamentar em plenário da proposta, esta quarta-feira, o PSD mostrou resistência em voltar atrás, defendendo que haver um juiz diferente na fase de instrução e na fase de julgamento “é o que garante que o juiz não esteja contaminado”.