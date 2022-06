Cria peças sobre “o que é ser do Norte” e recebe 3500 euros para se tornarem realidade

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) lançou um concurso para seleccionar dez jovens artistas da região e um artista ucraniano radicado no território para desenvolverem colecções de merchandising que representem “o que é ser do Norte”, explica o Secretário Técnico de Estratégia e Comunicação do Norte 2020, Jorge Sobrado, num comunicado enviado ao P3. Cada um dos candidatos escolhidos recebe um prémio monetário mínimo de 3500 euros, que será usado para a confecção dos projectos.

Destinado a artistas de até 35 anos, o concurso Merchandising Artístico / Made in Norte visa “reforçar o posicionamento do Norte como região criativa e de talento jovem e valorizar o potencial de criadores emergentes”. “As peças criadas poderão explorar e reflectir identidades e imaginários da Região ou expressar o Norte como uma região europeia de futuro, ideia que desejamos também vincar”, sublinha a mesma fonte.

Os candidatos devem submeter propostas para uma colecção de artigos promocionais formada por 12 peças, idênticas ou não, que representem “imaginários do norte”, tais como “arquitectura, dizeres, aspectos de linguagem, gastronomia, artesanato, paisagem”.

Os projectos poderão assumir diferentes formatos, expressões artísticas e materiais, a exemplo de azulejo, cerâmica, fotografia, artes gráficas, ilustração, pintura, peças escultóricas. As propostas devem ser enviadas até o dia 17 de Junho, em formato de sinopse em texto, simulação em imagem ou protótipo, para o e-mail da instituição (gmc@ccdr-n.pt).

A selecção das colecções deverá ser conhecida no fim de Junho e será feita por um júri composto pelos representantes da CCDR-N, além dos convidados Frederico DRAW, Madalena Martins e Clara Não, que também serão criadores de artigos de merchandising. Depois de escolhidas, as peças serão confeccionadas e deverão ser concluídas até 30 de Setembro.

Texto editado por Amanda Ribeiro