Os corgis são as estrelas das celebrações do Jubileu de Platina de Isabel II

O cliente de pernas curtas do “puppucino bar” parecia, inicialmente, com poucas certezas sobre qual bebida escolher para celebrar o Jubileu de Platina da Rainha Isabel II.

Uma chávena de chantilly, sim, mas com qual topping? Biscoitos ou manteiga de amendoim? Depois de farejar algumas vezes, a cliente, uma corgi de três anos, mostrou preferência pela manteiga de amendoim — abanando freneticamente a cauda.

E porque não mimá-la um pouco? Na semana em que o Reino Unido celebra os 70 anos da rainha no trono, os corgis têm um papel preponderante.

Imagens de corgis adornam ornamentos comemorativos, almofadas, canecas e biscoitos. Esculturas de corgis foram instaladas nas ruas de Londres. E durante o desfile final de Domingo, um boneco gigante com a imagem da rainha vai estar rodeado de bonecos em forma de corgi.

A rainha, claro, é famosa pelo seu amor por Pembroke Welsh Corgis. Terá tido mais de 30 durante o seu reinado.

A sua corgi Susan acompanhou-a na lua-de-mel e começou uma linhagem real que deu origem a centenas de cachorros.

Três corgis descendentes — Holly, Monty e Willow — apareceram junto da rainha e de James Bond numa encenação para a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. No 90.º aniversário da rainha, o palácio partilhou uma foto, captada por Annie Leibovitz, da monarca rodeada por quatro amigos peludos.

De acordo com os tablóides britânicos, a rainha terá, actualmente, dois corgis, Muick e Sandy, um dorgi (mistura entre corgi e dachshund) chamado Candy e, quebrando a tradição, uma cocker spaniel chamada Lissy.

Para o Jubileu, o Palácio de Buckingham abraçou esta ligação da rainha e os seus corgis e já revelou o emoji “PJ the corgi”, um cão a piscar o olho, para que as pessoas possam partilhar nas redes sociais.

De todas as celebrações do jubileu que estão a acontecer por todo o país nesta semana, o café pop-up “Corgi Café” foi uma das mais incomuns.

No domingo, cerca de 300 cães acompanhados dos seus humanos, foram até Refinery, um restaurante no centro de Londres que foi adornado com memorabilia real. Um recorte em cartão, em tamanho real, com a imagem da rainha e um sinal que indica “cães por aqui” cumprimentava os clientes no exterior.

“Sua Majestade sempre teve corgis e penso que esta é a forma certa de celebrar”, disse Ian Middleton, um piloto de 58 anos.

O Jubileu de Platina, disse, é provavelmente o último grande hurrah do público para a monarca de 96 anos. “Acho que há a ideia de que este será o último grande evento e é uma forma de agradecer”, referiu.

A sua corgi, Sue Baker, contorcia-se nos seus braços e estava menos interessada nas questões da repórter do Washington Post do que no “pupuccino bar”.

Os corgis foram libertados das coleiras e foi-lhes permitido que deambulassem pelo café, percorressem um mar de mesas, olhassem para sobras e farejassem tudo. Alguns foram tentados — com a ajuda de recompensas — a enfiar os focinhos numa imagem de cartão em formato de uma chávena gigante do jubileu.

A Pug Café, uma empresa de eventos de cães, criou uma “zona de relaxamento” para corgis mais velhos e nervosos.

A dada altura, um par de corgis estava a dar muita atenção aos pés de Abbie Keane, 43 anos. Trabalha numa pastelaria para cães e estava a vender recompensas no evento, muitas no formato de coroas e corgis.

Mas os doces estavam muito mais altos do que os cães conseguiam alcançar, por isso mudaram-se para junto de Sara Fancourt, 30, que estava sentada à altura dos cães. Suspeitaram, e com razão, que Sara teria recompensas e estaria disponível para partilhá-las e saltaram para o seu colo.

Sara disse ter uma “paixão louca” por corgis. “Estou aqui como uma amante de corgis. Adoro que sejam cães pequenos, mas ainda assim muito volumosos, dão bons abraços”, afirmou.

“Este é o ano em que os grandes fãs podem realmente satisfazer-se”, disse, referindo-se aos admiradores de corgis, não da realeza.

