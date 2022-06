O que é e o que representa o PSD?

Se eu fosse militante do PSD, estaria com um sentimento de sensato pavor pela indiferença com que o país viveu a mudança de liderança do maior partido da oposição. Estas nunca seriam as diretas mais emocionantes, é certo. Toda a gente percebe que o líder eleito tem boa hipótese de ser só temporário. A disputa que conta será nas próximas diretas, em que se escolherá quem defronta o PS em legislativas.