Nada de novo…

Se ouvirmos o nosso primeiro-ministro, por cá vamos de vento em popa, uma história de sucesso; se nos compararmos com outros países europeus que estavam atrás de nós e já não estão, talvez tenham tido mais vento, mais popa ou mais jeito para navegar.

Nas notícias de destaque, para lá das desgraças que geram sempre grande interesse, há coisas muito relevantes, como o acompanhamento diário do julgamento de um famoso actor, no outro lado do Atlântico.

Discutiu-se o Orçamento do Estado com propostas apresentadas que parecem mais lista de Pai Natal. De vez em quando há uma barraca algures e temos promessa que será corrigida rapidamente; antecipar é mais complicado. O julgamento de um ex primeiro-ministro, com prática e hábitos de vida inexplicáveis e insuportáveis, não ata nem desata, uma situação que já me provoca vergonha alheia.

Deste corrupio de coisas fúteis, imobilidade dos assuntos sérios e, sobretudo, passividade de apenas ver o que por aí acontece e de nós pouco depende, fica a faltar ao nosso futuro. Está bem, está bem, que bocas cheias com desígnios estratégicos não faltam, mas se a navegação tem sido pobre até hoje, não é metendo a cabeça na areia que melhora…

Carlos J F Sampaio, Esposende

Levamos a Hanover o futuro

Senhor primeiro-ministro, felicitações pelo entusiasta e excelente artigo de 30 de Maio no PÚBLICO, extensíveis a quem o assessorou e a quem tornou possível a participação na feira de Hanover, em que Portugal e a Indonésia são os países convidados.

Mas gostaria de fazer, como técnico, as seguintes observações: 1- ainda bem que já reconhece a Alemanha como um dos principais clientes das nossas exportações; contrariamente a uma ideia feita, o valor das exportações para a Europa além Pirenéus supera o valor das exportações para Espanha; 2- quando refere o reforço das interconexões terrestres como complemento dos nossos portos, estará a considerar a necessidade de novas ligações ferroviárias interoperáveis e normalizadas com a Europa? 3- considerando as dificuldades de transporte de hidrogénio por gasoduto ou por navio, não seria preferível exportar o excesso de electricidade renovável através de cabos, também submarinos como refere para a fibra óptica, mas de muito alta tensão contínua para eletrólise no destino? 4- por favor considere que uma das condições para a relocalização de indústrias em Portugal é o acesso às interligações ferroviárias normalizadas e interoperáveis, como o episódio da fábrica de baterias em Valência demonstrou.

Fernando Santos e Silva, Lisboa

Ucrânia

Li a crónica de João Miguel Tavares (JMT) “Os excelentes planos que o mundo inteiro tem para a Ucrânia”. A título de enquadramento prévio, refiro, desde já, que considero inequivocamente ter ocorrido uma invasão da Rússia em território da Ucrânia, sem adversativas ou justificações. A referida crónica de JMT, pelas suas ideias básicas e a preto e branco (Kissinger pró-Putin e “sondagens” em Kiev, numa Ucrânia em guerra), em nada contribui para a reflexão que todas as sociedades civilizadas devem fazer sobre como pôr fim ao actual conflito militar.

O discurso “puro” de estimular a continuação da guerra (que a NATO desenvolve repetidamente), além de ser unilateral e não ter qualquer juízo crítico, não permite retirar conclusões sérias, e em nada ajuda os milhares/milhões de ucranianos que sofrem na pele as consequências bárbaras desta invasão...

Carlos Ferreira, Braga

Assim não vamos lá

Não deixando de elogiar o excelente trabalho e dedicação que milhares de professores nas nossas escolas não podemos deixar de reprovar o que vem a público, por parte do Ministério da Educação no que se refere ao sucesso e ao abandono escolar neste país. Dizer que há grandes avanços baseados pura e simplesmente em estatísticas feitas à medida não passa de uma enorme falácia. Quem não sabe o terrível trabalho burocrático que tem um conselho de turma se chumba um aluno do ensino básico? Muito mais simples registar em acta alguns chavões pseudo pedagógicos que justifiquem que, embora com muitas dificuldades – leia-se falta de conhecimentos -, o aluno deve progredir. Bastará ler os artigos do professor Santana Castilho, que regularmente escreve neste jornal para se ter noção do estado em que se encontra a escola pública, o que é reforçado pelo titulo da notícia publicada ontem – “os alunos do básico continuam a fracassar na análise de textos e resolução de problemas”.

Fazer de conta que está tudo bem, tapando o sol com a peneira, é o pior caminho para se melhorar o que tanto precisa a nossa Educação. Assim não vamos lá.

António Barbosa, Porto