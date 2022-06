O Brasil na Europa?

O ex-presidente e provável futuro presidente do Brasil (Lula da Silva) conseguiu conciliar a sua hiperatividade de pré-campanha com o seu casamento com a socióloga Rosângela da Silva (Janja), um acontecimento relevante, a merecer a atenção dos media brasileiros (como até a garrafa de vinho Pêra Manca que lhe terá sido oferecida na véspera). Antes disso, foi capa da revista Time, mas aqui a exposição dever-se-á mais à informação privilegiada de que o grande jornalismo dispõe. Tendo em conta a simpatia do povo brasileiro para com casamentos entre homens de proveta idade e mulheres jovens, essa poderá até ser uma vantagem acrescida. Tratando-se ainda por cima de uma “socióloga”, dir-se-á que Lula mostra a saudável abertura a novos saberes sociológicos, coisa que, aliás, pode bem dispensar. Consta-se que os dias no cárcere terão sido bem aproveitados com leituras aprofundadas que – sobretudo para uma perspicácia e inteligência intuitiva como a dele – lhe valerão tanto como um doutoramento, e sem a chatice de se submeter a exames; ao contrário do seu amigo José Sócrates que, pelos vistos, precisa de cumprir programas universitários no país de Lula para atualizar conhecimentos (ou será que a biblioteca da prisão de Évora é mais pobre do que a de Curitiba?).