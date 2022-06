A paz é uma palavra impossível

Os EUA anunciaram o envio de rockets de médio alcance para a Ucrânia, na condição de estes não serem utilizados para atingir objectivos em solo russo, e a Alemanha o fornecimento de mísseis antiaéreos e sistemas de radar, subindo a parada do seu empenho. A chegada deste armamento pode não influenciar o desfecho da guerra, mas permite à Ucrânia equilibrar um pouco mais a desigualdade militar no Leste do país, onde os soldados russos ganham terreno com a ajuda das milícias separatistas.