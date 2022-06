Roland Garros: Marin Cilic ainda tem fome de sucesso

Se a carreira de Marin Cilic tivesse terminado há alguns meses, o croata de 33 anos não teria ficado triste: campeão do US Open em 2014; finalista em Wimbledon em 2017 e no Open da Austrália, no ano seguinte; vencedor da Taça Davis em 2018; medalha de prata nos Jogos Olímpicos; número três do ranking… Mas Cilic nunca perdeu a motivação para continuar a progredir. Reestruturou a equipa técnica, alterou o regime alimentar e a forma como encara os treinos, porque, como confessou numa entrevista recente, “tem fome de sucesso”, quer voltar ao top 10 e, porque não, ganhar mais um título do Grand Slam. Nesta quarta-feira, aproximou-se desse objectivo, ao qualificar-se para as meias-finais do torneio de Roland Garros.

Impondo um ténis muito agressivo, Cilic (23.º mundial) assinou um total de 88 winners, incluindo 33 ases, para derrotar Andrey Rublev (7.º) por 5-7, 6-3, 6-4, 3-6 e 7-6 (10/2), em 4h10m. Dois breaks para cada lado decidiram os quatro sets iniciais, mas foi uma exibição cheia de agressividade e determinação, no fim do quinto set, que permitiu a Cilic ganhar o primeiro “match tie-break” disputado alguma vez no court Philippe Chatrier e tornar-se no primeiro croata a chegar às meias-finais de Roland Garros desde Ivan Ljubicic, em 2006.

“É assim que sou. Joguei este tipo de ténis o encontro inteiro, em especial, no quinto set, uma incrível batalha. Andrey jogou muito bem, com muito coração, mas um tinha que cair. Hoje, foi o meu dia”, resumiu.​

Cilic é, agora, semifinalista em todos os torneios do Grand Slam, uma proeza que, entre os jogadores ainda no activo, só foi alcançada por Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer e Andy Murray. Agora, o croata vai discutir um lugar na final com o vencedor da sessão nocturna de ontem, entre Casper Ruud (8.º) e Holger Rune (40.º). Na outra meia-final, na sexta-feira, Rafael Nadal (5.º) defronta Alexander Zverev (3.º).

Uma das questões para esse encontro será saber como é que Nadal recuperou do intenso duelo de mais de quatro horas com Novak Djokovic, concluído depois da 1h00 em Paris. O detentor de 13 títulos em Roland Garros entrou com mais determinação e disponibilidade física e chegou a servir em vantagem por 6-2, 3-0, altura em que Djokovic inverteu o sentido da partida. Mas Nadal entrou sempre melhor nos sets e no tie-break, que dominou para ganhar, com os parciais de 6-2, 4-6, 6-2 e 7-6 (7/4).

“Foi uma noite muito emocional para mim. Continuo a jogar para noites como esta, mas ainda não ganhei nada. Preciso de dar a mim mesmo a hipótese de voltar ao court dentro de dias e jogar novamente as meias-finais de Roland Garros significa muito para mim”, disse Nadal, após somar a 29.ª vitória em 59 duelos com o sérvio.