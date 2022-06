Fernando Santos: “Calendário é claramente exagerado”

O seleccionador Fernando Santos assegurou nesta quarta-feira que irá fazer uma rotação na selecção portuguesa no Grupo 2 Liga das Nações A, face ao calendário “claramente exagerado”, com quatro jogos em 11 dias.

“Acho claramente exagerado [o calendário], até vocês [jornalistas]. Nunca aconteceu, penso eu, quatro jogos em 11 dias. Vamos jogar depois de uma época altamente desgastante. Haverá uma rotação clara, porque é impossível apresentar o mesmo ‘onze’ em quatro jogos, nem pensar”, garantiu o seleccionador luso, durante a conferência de imprensa de antevisão à partida de quinta-feira, frente à Espanha.

Depois de enfrentar os espanhóis, os lusos jogam duas vezes no Estádio José Alvalade, no domingo, com a Suíça, e em 9 de Junho, com a República Checa, para, no dia 12, actuar em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.

Sobre o duelo ibérico, marcado para Sevilha, Santos disse que Portugal vai ter de contrariar a “capacidade de recuperar a bola” por parte do adversário, que é, na sua opinião, a maior qualidade do finalista da edição passada da Liga das Nações.

“O atributo mais forte da Espanha não é a posse de bola, é a capacidade que tem em recuperar a bola. Se eles não conseguem recuperar, também não a consegue ter. Na minha opinião, sempre foi uma grande arma, quer da selecção, quer no FC Barcelona e no [Manchester] City”, apontou o técnico.

Para Fernando Santos, “o jogo de futebol não é o da posse, mas o dos golos”, pelo que é preciso ter “atenção ao contra-ataque e às soluções para finalizar” do lado espanhol.

Na terceira edição da prova continental, o objectivo é tentar vencer e voltar a ser feliz, tal como em 2019, no Porto. Contudo, só o primeiro do grupo tem acesso directo à final four e há que ter em conta a selecção da Suíça, conforme explicou Fernando Santos.

“O nosso objectivo em todas as provas é sempre vencer. Não há aqui nenhuma preparação para o Campeonato do Mundo. São duas das melhores selecções do Mundo e uma terceira que tem sido das melhores também. A Suíça tem feito grandes fases finais, como sabem. Vão ser jogos difíceis e estamos determinados em vencer os jogos que disputamos”, transmitiu.

O encontro da primeira jornada do Grupo 2, frente à Espanha, tem início marcado para as 20h45 locais (19h45 em Lisboa), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, e será dirigido pelo inglês Michael Oliver.

Depois destes quatro jogos, a formação das “quinas” cumpre os últimos dois encontros em 24 e 27 de Setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis.

A formação das “quinas”, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à final four da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de Junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.