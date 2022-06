Cinzas no deserto

Quase tudo é diferente entre A Caixa e o filme por que em Portugal conhecemos o venezuelano Lorenzo Vigas, À Distância. Especialmente, o cenário: em vez dos pardacentos subúrbios de Caracas, a imensidão deserticamente western das paisagens do estado de Chihuahua, no México, com as suas fábricas, os seus trabalhadores migrantes e explorados, e as suas valas comuns onde muitos desses desgraçados vão parar, apanhados entre o despotismo patronal e os esbirros do narcotráfico (embora o filme sugira que, neste caso, o narcotráfico tem as costas largas). O que não muda é uma questão de esqueleto, de estrutura que norteia a narrativa: um miúdo fascinado com uma figura paternal, um garoto sem pai a descobrir, com toda a ambiguidade do espanto, um avatar da autoridade masculina.