Enviado especial de Zelensky esta quarta-feira em Lisboa para preparar adesão à UE

Portugal vai prestar ajuda técnica ao processo relacionado com a candidatura à entrada da Ucrânia na União Europeia.

O enviado especial do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estará esta quarta-feira em Lisboa para uma reunião com o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, e com a Direcção Geral dos Assuntos Europeus.

A visita à capital portuguesa de Igor Zhovkya, que é também chefe de gabinete do chefe de Estado ucraniano, destina-se a iniciar a cooperação bilateral de assistência técnica em matéria de integração europeia.

Esta questão foi abordada pelo primeiro-ministro português, António Costa, com o Presidente Zelensky, em 21 de Maio em Kiev. Então, Costa anunciou na capital ucraniana que Portugal ia dar apoio técnico ao processo de candidatura da Ucrânia à União Europeia.

“Acolho de braços abertos a opção clara que a Ucrânia fez pela Europa”, disse o primeiro-ministro. O líder do executivo português afirmou que aguarda “com expectativa o relatório da UE sobre a perspectiva europeia da Ucrânia e a integração na UE”, que será discutido no Conselho Europeu em Junho.

No entanto, o governante disponibilizou-se para dar “apoio técnico” e trocar “experiências” para apoiar a ambição ucraniana de entrada no bloco comunitário.

Questionado pelos jornalistas sobre a divisão entre os Estados-membros da UE relativamente à adesão da Ucrânia, António Costa defendeu que é preciso “trabalhar para construir posições de unidade”, relembrando que a UE tem conseguido superar divisões e responder de forma unida no passado. Em Kiev, Costa assegurou ainda a disponibilidade portuguesa para ajudar na reconstrução do país, admitindo, nomeadamente, apoiando a reconstrução de escolas e jardins-de-infância.