Gato escondido com o rabo de fora

A entrevista do director executivo da Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo (Aeep) publicada domingo no PÚBLICO inspirou-me a escrever este artigo. Diz o senhor director que 99% dos seus alunos entram no ensino superior. Será porque têm nos seus colégios os melhores professores? Será que os melhores professores preferem ir para o ensino particular, sabendo que a tabela salarial do contrato colectivo da Aeep é inferior à tabela do Estado? Não me parece que seja pela qualidade dos professores que 99% dos seus alunos entrem no superior. Quanto a mim, a justificação principal desses 99% reside na inflação das notas na avaliação continua nesses colégios. A Aeep não está ainda completamente satisfeita por 99% dos seus alunos entrarem para o superior. O que a Aeep ambiciona é aumentar a percentagem dos seus alunos que conseguem entrar em cursos que exigem as maiores classificações (medicina e outros). Se conseguissem melhorar esta última percentagem mais pais, com capacidade financeira para pagarem o ensino privado, matriculariam os seus filhos nesse ensino. Para o conseguirem tinha que se baixar o peso do exame para o cálculo da média, exigência que o director da Aeep faz ao Governo na sua entrevista. Há um ditado popular que traduz bem este tipo de esperteza do senhor director: gato escondido com o rabo de fora.

Acácio Alferes, Évora

Lucro dos bancos

No PÚBLICO de ontem chamou-me a atenção um artigo em manchete na primeira página: “Banca arrancou ano com o dobro dos lucros e menos 3000 trabalhadores”. Assim percebo porque é que o pessoal dos bancos, de um modo geral, está quase sempre stressado e a atender mal os clientes. Assim percebo porque é que tinha o banco por onde recebo a reforma a cerca de 400m, e agora tenho de andar cerca de 3km para tratar de algum assunto, pessoalmente. Assim percebo porque é que, quando telefono, sou atendido por uma “Maria virtual” que me fala em alhos, quando eu falo em bugalhos. O lucro primeiro, evidentemente.

Jerónimo Teixeira Colher, St.º Ant.º dos Cavaleiros

Estratégias de fuga

Ser governante é experiência que se adquire na forma como contornar os obstáculos, perante determinadas situações, e pelos vistos faz com que alguns cidadãos entendam ou se julguem mais do que outros, e que por isso mesmo podem fazer o que querem sem estarem sujeitos ao cumprimento de regras como os demais, sendo o que acontece com alguém que a pretexto de um doutoramento se ausenta para o Brasil.

Já todos sabemos que o dinheiro pode comprar a justiça, diagnosticar supostas doenças, potenciar a prescrição de processos judiciais, e agora também a fuga dos envolvidos, a pretexto de uma qualquer formação ou doutoramento no estrangeiro, como se em Portugal o mesmo não fosse possível, o que parece ser mais uma encenação de fuga à justiça, quando, perante as evidências, o desfecho do processo em que está envolvido poderá vir a culminar na sua condenação.

Somos um país de brandos costumes, onde situações semelhantes que já ocorreram no passado deveriam ter conduzido à criação de mecanismos que tornasse a malha da justiça mais apertada e inviabilizasse a fuga camuflada dos culpados, onde também seria importante perceber qual o papel e a responsabilidade das entidades competentes nestas situações, já que as estratégias de fuga mancham a imagem da justiça.

Américo Lourenço, Sines

Siglas, doutrinas e significados​

David Pontes (D. P.) toca no assunto, em editorial, mas não o esclarece bem, quanto a mim. Como núcleo central está a social-democracia de que o Partido Socialista (PS) e o Partido Social-Democrata (PSD) se reclamam e a que, olhando somente para as siglas, só o segundo faz jus. Só que as siglas, soletradas como lhes é próprio, nada indicam do conteúdo doutrinário ou, se preferirem, ideológico. O PS devia ser “PSD” e o PSD... PPD, que aliás nunca larga, talvez a dar razão aos fundadores. Claro que, quanto ao PSD, tudo “muda” se dissermos - como faz D. P. no relevo - “os sociais-democratas”. Mas que confusão! O pior é que a confusão me parece intencional, para se dizer conforme convém ao momento. Sejamos claros nas ideias, já que não o somos nas siglas e nos extensos. A social-democracia provem da esquerda sacudindo a ganga do “socialismo real” e cola bem melhor ao PS - apesar da “terceira via” - que ao PSD, que é uma mistura de várias coisas a quem dá jeito a “social-democracia” como “flor na lapela”, mas que é muito liberal e/ou neoliberal na ideologia. Opinião minha? Por certo, mas também no que preconizam, por exemplo, na Saúde e na Educação, pois - como dizia um célebre filósofo - “ aqui é que a gente se separa, meus caros amigos liberais”.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto