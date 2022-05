Artista britânico Carne Griffiths cede 70 retratos de Isabel II para marcar Jubileu

Para além das 70 obras, o artista vai vender 20 imagens que mostram o processo de criação. O objectivo é retratar cada um dos anos do reinado da monarca britânica, com parte das verbas angariadas a reverter para um hospital pediátrico de Londres.

Carne Griffiths, natural de Liverpool, Inglaterra, vai colocar 70 impressões de pinturas originais da rainha Isabel II, bem como 20 imagens do processo de criação das obras, à venda a partir do próximo sábado, 4 de Junho, de forma a comemorar o Jubileu de Platina da monarca. Os retratos vão ser vendidos por 1550 libras (cerca de 1820€) no site da West Contemporary Editions, noticiou a Reuters.

Cada uma das impressões, que se baseiam numa pintura do mesmo artista vendida em 2021, retrata cada um dos anos de reinado da soberana, desde a sua coroação até aos dias de hoje. No processo criativo, Carne Griffiths recorreu a uma técnica mista, utilizando materiais como chá, tinta e álcool, que são comuns nas obras do britânico. Os retratos são ainda compostos por três camadas: uma fluorescente, uma com pó de diamante e outra com folha de platina. O principal destaque vai para A Rainha de Platina, que retrata Isabel II pouco antes da sua coroação há sete décadas.

“Pensei que este era um momento pungente para capturar sua majestade, precisamente no ponto em que estava prestes a ascender ao trono”, disse o artista à Reuters. Carne Griffiths acrescenta que, “enquanto pintava a peça, tentou imaginar o que a rainha estaria a contemplar no início do seu reinado”.

"A Rainha de Platina" inspira-se numa obra de Griffith vendida em 2021 por 25 mil libras Facebook @Carne Griffiths Artist Uma das impressões colocadas à venda pela West Contemporary Editions Facebook @Carne Griffiths Artist Parte das verbas angariadas com a venda de cada uma das peças vai reverter para a caridade Facebook @Carne Griffiths Artist Cada peça retrata um ano diferente do reinado de Isabel II Facebook @Carne Griffiths Artist Fotogaleria Facebook @Carne Griffiths Artist

O artista e a West Contemporary Editions contam angariar 150 libras (176,30€) por cada peça vendida para o Great Ormond Street Hospital Children's Charity, em Londres, do qual Isabel II é benfeitora. No site oficial de Carne Griffiths, o artista descreve a organização como “muito próxima da sua família”, referindo a altura do nascimento da filha, que tem hérnia diafragmática congénita. “Seremos sempre gratos pelo amor, carinho e apoio que nos deram durante esse tempo”, garante.

A pintura original do artista britânico, que agora inspira a impressão d'A Rainha de Platina, foi vendida por 25 mil libras (29.380€) numa angariação de fundos em Dezembro, com 20 mil libras (quase 23.500€) a reverterem para o hospital de Londres.

As celebrações para marcar o 70.º aniversário de Isabel II no trono têm início esta quinta-feira, 2 de Junho, prolongando-se por quatro dias. No primeiro dia, dá-se a tradicional parada militar anual Trooping the Colour, no qual aviões da Força Área vão encher os céus de Londres com cores. Seguem-se uma acção de graças na Catedral de São Paulo, um concerto no Palácio de Buckingham e um desfile pela capital.

Aos 96 anos, celebrados a 21 de Abril, Isabel II é a monarca viva há mais tempo no trono em todo o mundo — e a terceira com o reinado mais longo de todos os tempos. Tornou-se rainha em 6 de Fevereiro de 1952, com a morte do pai, Jorge VI. Em Setembro de 2015, ultrapassou o período de tempo que a sua trisavó, a rainha Vitória, esteve no trono.