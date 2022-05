Évora prepara-se para refrescar o Verão: piscinas municipais reabrem após obras de requalificação

Um dos complexos municipais mais antigos do país, com mais de 50 anos, reabre esta sexta-feira, dia 3 de Junho.

As piscinas municipais de Évora, um dos complexos mais antigos do país, com mais de 50 anos, reabrem na sexta-feira, dia 3 de Junho, após dois anos de obras de requalificação que envolveram um investimento total de quase 500 mil euros.

Segundo divulgou o município, a empreitada, desenvolvida durante “o encerramento forçado provocado pela pandemia” de covid-19, implicou “uma intervenção de fundo no sistema de recirculação de água de transbordo dos tanques ao ar livre”.

A chamada Casa da Mata, situada no interior do complexo de piscinas, também foi remodelada, com apoio do programa de Beneficiação de Equipamentos Municipais (BEM), na sequência de uma candidatura da autarquia.

Foto O complexo renovado Câmara Municipal de Évora

As obras incluíram a substituição de quase a totalidade da relva existente, correspondendo a cerca de seis mil metros quadrados, além da criação de novas zonas de calçada, junto aos chapinheiros e ao tanque de saltos e no acesso à Casa da Mata.

Este edifício, assinalou o município, está agora “adaptado para pessoas com mobilidade reduzida e, com a nova calçada, o acesso está facilitado”. Outra das áreas beneficiadas foi a antiga zona das bancadas, que passou a estar disponível para os utentes a frequentarem novamente. A criação de uma zona para espreguiçadeiras e a instalação de equipamentos desportivos na zona relvada e de uma parede de escalada para crianças até aos 12 anos foram outras das intervenções.

O complexo das piscinas municipais de Évora foi inaugurado em 5 de Setembro de 1964.